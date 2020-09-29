美國大選｜特朗普拜登首場辯論 一文看清五大焦點

美國總統特朗普與民主黨對手拜登將於美國時間周二晚，在俄亥俄州克里夫蘭舉行首場電視辯論，《金融時報》列出兩人辯論時可能觸及的議題，例如是任命最高法院大法官之爭、武漢肺炎疫情的處理手法等。

任命最高法院大法官之爭

特朗普上周六正式提名保守派聯邦上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），填補最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的遺缺，分析認為雖然任命巴雷特成功增加特朗普的保守派基礎，但預料民主黨會就此提出質疑。

事實上2016的選舉年也發生過類似情況，當時保守派大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）逝世後，共和黨人反對由時任總統奧巴馬提名的加蘭（Merrick Garland）。在今次辯論，拜登相信會就此批評特朗普虛偽，在接近大選的時候提名巴雷特。

針對家庭成員的批評

特朗普預料會提及拜登的家庭成員，尤其是拜登的次子亨特（Hunter Biden），去年就爆出特朗普曾要求烏克蘭政府調查亨特，相信是為了找出亨特的醜聞。亨特被指在中國的生意交易，符合中共政府和軍方的「戰略利益」，危害到美國國家安全。

武漢肺炎疫情

拜登一直嘗試把競選重點放在特朗普處理疫情的手法，根據美國廣播公司及《華盛頓郵報》的聯合民調，有58%受訪民眾不滿特朗普疫情下的表現，預計拜登會批評特朗普欠缺同情心、並把疫苗政治化。

特朗普多次抨擊中國把武漢肺炎病毒散播全球，又說他與政府已致力控制疫情，他相信會攻擊拜登呼籲規定全國戴口罩的建議，特朗普認為這是侵犯個人自由。

「法律與秩序」

非裔黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸死亡引發一連串示威活動，特朗普在競選中多次強調「法律與秩序」，聲稱美國若由拜登帶領，市郊地區就會被破壞，令國家陷入充滿暴力的混亂當中。他指責拜登成為「極端左翼」的特洛伊木馬，去推動一些極端政策，例如削減警隊資源。

拜登譴責搶掠及暴力行為，堅稱他不會削減警隊資源，並批評特朗普未有為有色人種提供更多保護，預料兩人將就此議題激烈爭辯。

選舉誠信

特朗普不只一次拒絕確保一旦連任失敗會和平交接，他連月來多次抨擊大規模使用郵遞投票的方法。拜登則預計會重申支持郵遞投票的立場，並指出會等待直至所有選票完成點算。

另外半島電視台分析認為，對於拜登而言，雖然他多次被特朗普取笑為「昏睡祖」（Sleepy Joe），但這可能令民眾的期望降低，如果屆時表現比預期好，變相令他受惠。不過分析指特朗普為人難以預料，所以要應付他十分困難，例如拜登可能會花很多時間在事實核查，而無暇為自己辯護。

特朗普方面，分析指他似乎以較平常心的態度面對辯論，他說：「我只是做每天正在做的事情去準備。」分析指特朗普與傳統政客不同，他不會調整演講方式、從不改變他的語氣。

半島電視台／英國《金融時報》/《蘋果》資料室

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