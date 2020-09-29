美國大選｜特朗普稱納過幾百萬稅 佩洛西指侵侵負債是國安問題

美國總統特朗普周一宣稱，他納過「好幾百萬美元稅」，稱資產大於負債；但並未拿出證據，也未承諾在11月3日大選前公開他的個人財務報表。

共和黨籍的特朗普在Twitter上連連發文回應《紐約時報》周日的報道。報道指特朗普2016年和2017年都僅繳付750美元（5,850港元）聯邦入息稅，而先前多年報稅時他的事業嚴重虧損，有10年更毋須納稅。報道指他在事業長期虧損下，有數億美元負債，而他就是利用事業虧損避稅。

特朗普推文說：「我付過好幾百萬美元稅金，但就像大家一樣，我享有折舊免稅額。我的財務政策極之保守，我的債務遠少於資產價值。」將在周二晚與民主黨籍競選對手拜登進行選前首場電視辯論的他，稱有「驚人的資產」，並自誇財務報表「非常可觀」。

民主黨籍眾議院議長佩洛西向美國電視新聞頻道MSNBC表示，特朗普的債務引起國安問題，公眾有權知道他的債主身份，指其債務可能被用作針對他的把柄。

特朗普一反幾十年來總統或總統候選人傳統，沒有公開報稅表，理由是正被稅局審計，縱使稅局表示即使被審計他仍可公開稅務狀況。

路透社

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