武漢肺炎｜中國留學生稱傷害世界和平 教授用「中國病毒」字眼被休假

（北美通訊）美國辛辛那提大學（ University of Cincinnati）一名來自中國的國際學生表示，對於校內一名教授以種族歧視字眼「中國病毒」（ Chinese Virus ）來形容武漢肺炎病毒，感到很受傷，認為會令不知情的人對中國人民產生不好的印象，損害友好交流和全世界的和平。

中國隱瞞疫情最終令武漢肺炎病毒散播全球，美國更成為確診和死亡人數最高的國家。辛辛那提大學工程系教授尤克（John Ucker）較早前向一名學生發出電郵，表明對確診「中國病毒」的學生，不會給予任何分數。該名學生的同班男友將電郵截圖放上Twitter，被轉發3.4萬次及收到16.6萬個讚好。有關帖文的留言兩極化。有人要求校方就尤克採取行動，但亦有人支持使用相關字眼。

於該校留學的一名中國學生Keyun Tian直指有關字眼帶侮辱性，強調每個人的祖國都有獨特意義，會聯繫到家鄉、家庭、歷史等幾乎一切事物；而病毒是一個會來害怕和憎恨的字眼。若有人將一個國家的名字與病毒扯上關係，就會傷害到他們的幾乎一切所愛。他又表示，使用帶有種族主義性質的字眼，容易激化針對華人群體的仇恨， 不利於相互之間的友好往來和世界和平。

校內一名亞裔美國人學生Kara Yeomans就指，總統特朗普是使用「中國病毒」的始作俑者，某程度上鼓勵了一些美國人將矛頭指向亞裔群體。自少在美國長大的她表示，自從聽到上述字眼頻繁被使用，覺得自己被邊緣化，亦不再覺得自己是一名美國人。

大學的中國語言及文化系教授Jade Lin表示，當她看到同事尤克的電郵時亦感到很失望，認為會令人灰心喪氣。她認為武漢肺炎已成為全球的疾病，影響到幾百萬人，不明白為何要用此字眼，令更多的學生蒙受精神壓力。

學校發言人表示，校方正就事件展開調查，其間尤克會暫時會放有薪假，以等候調查結果。

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