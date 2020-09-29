中美諜戰｜紐約藏人指被捕藏裔警匿名滲透 早察覺對方行為可疑

（ 北美通訊） 美籍藏裔紐約市警員拜瑪達傑·昂旺（Baimadajie Angwang）涉嫌非法充當中國政府代理人，上周被捕。事件令紐約藏人社區感到震驚，有藏人表示，昂旺並不精通藏語，且大話連篇，甚至沒有告訴他們真實名字。作為藏人社區和執法部門的聯絡員，最初他們歡迎昂旺，但隨著他的可疑行為，其他人亦開始對他起戒心。

據藏人社區的成員講，昂旺於去年1月首次接觸他們。當時他用藏語自我介紹叫阿旺·達吉爾（Ngawang Dhargyal），聲稱自己來自位於西藏和四川交界的嘉絨。之後昂旺經常出席他們的活動，有時會穿上紐約市警察制服，會向藏裔年輕人提供輔導，並在一次藏曆新年的慶祝活動上，和眾議院新貴奧卡西奧－科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）合照。

但不久他們就對昂旺起戒心，因為他曾公開批評西藏流亡議會議員兼西藏自由學生運動亞洲執行長多吉·才旦（Dorjee Tseten）在活動中發表的支持藏獨言論，指藏人社區組織應避免涉及敏感的政治話題。他又多次提醒社區組織成員不要牽涉政治，例如建議將社區中心門外的「雪山獅子旗」拆除。當時成員亦有聽從，因為據昂旺說法，若不牽涉政治活動就可以得到中國商家的捐款。

多吉·才旦表示，昂旺被捕事件凸顯藏人長期以來的憂慮，就是中國政府派出間諜並干涉海外藏人社區的活動。而更令人震驚的是這名中國間諜竟是紐約市警察，更曾在美軍中服役。

昂旺上周被捕後提堂時否認控罪。他的代表律師拒絕置評。而家中電話無人接聽。

檢控官指昂旺2014年開始充當中國政府代理人，與中國駐紐約總領事館一名人員有接觸。法庭文件顯示，昂旺2018年開始從事間諜活動，涉嫌向中國駐紐約總領事館人員匯報紐約市華人的活動，「評估紐約藏人社區的潛在情報提供者」，「確定紐約都會區內對中國的潛在威脅」。

檢控官又指昂旺最初持文化交流訪客簽證赴美，之後逾期逗留，最終以被中國酷刑迫害為由獲美國庇護，但後來發現他可能在說謊，因為他之後曾多次到中國。起訴書提到，昂旺身在中國家人與中共關係密切，父親是退役解放軍兼中共黨員，兄弟是解放軍後備軍人，母親是退休幹部及黨員。

中國駐紐約總領事館在昂旺被捕後發聲明表示，總領館人員一貫有依從國際法和美國法律在美就職。

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