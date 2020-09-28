英美醫療集團受黑客攻擊網絡癱瘓 逾400間醫院診所受影響

負責運作美國和英國超過400間醫院及診所網絡的環球健康服務公司（Universal Health Services Inc，UHS），周一因受黑客攻擊導致電腦系統癱瘓，懷疑黑客趁武漢肺炎大流行，以勒索軟件針對醫療機構聯網發動攻擊。醫生擔心醫務人員無法輕易查看實驗室結果等重要資訊，隨時危及病人性命，更憂慮無法判斷病人是否曾接觸過武漢肺炎。

UHS表示事件涉及某種「保安問題」，周一在官網發表簡短聲明說集團「繼續安全有效提供病人護理服務」，未見有病人或員工資料被「存取、複製或濫用」，但並未提供更多細節。

網上論壇Reddit有不少自稱UHS員工的人留言，指UHS聯網周日遭勒索軟件攻擊。美國醫院協會（American Hospital Association）高級網絡安全顧問里吉（John Riggi）指疫情期間，越來越多不法之徒將醫療機構聯網視為目標。

華盛頓一間UHS機構的一名臨床醫生說，他們周日開始因部份電腦和電話無法運作而手忙腳亂。無法存取電腦紀錄意味着醫護人員無法輕易查看實驗室結果、掃描影像、藥物清單及其他醫生賴以診斷的重要資訊，電話問題令護士更難互相溝通，導致情況更加複雜，「這些事可能生死攸關」。該醫生說所屬機構有「停機運作規程」，所有事理應能用紙筆完成，「但從來無人想過會用得着」。

很多人擔心他們因此無法判斷病人是否曾經接觸過武漢肺炎病毒，該醫生指照顧的20多名病人雖然未因此受害，但同事在整段輪班時間都很焦慮。里吉說：「我們最擔心勒索軟件有可能擾亂照顧病人工作，危害病人安全。我們相信對任何醫院或醫療系統發動的網絡攻擊是危及性命的罪行，政府應追查。」

總部位於賓夕凡尼亞州的UHS，為華盛頓、加州弗里蒙特（Fremont）、佛州奧蘭多和阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）等地的社區醫院提供服務，部份設施負責照顧患有精神病及物資濫用問題人士。

勒索軟件禍害日益嚴重，黑客利用惡意程式碼破壞網絡擾亂資料、下載數據再加密伺服器，然後要求機構付錢給他們恢復服務。本月初德國杜塞爾多夫（Duesseldorf）發生了首宗勒索軟件致死案件，黑客攻擊令電腦系統故障，導致一名急需入院的危殆病人要被送到另一個城市接受治療，後來死亡。

網絡安全公司Emsisoft資料顯示，去年單在美國，已有764間醫療服務提供者被勒索軟件所害，估計每年美國為恢復勒索軟件傷害及生產力喪失造成90億美元（約702億港元）損失。機構不願付「贖金」的話，只能每天備份系統數據做足預防措施，才能在被入侵後有效恢復服務。

上周也發生了另一宗影響美國醫療設施的網絡攻擊，奧馬哈的內布拉斯加醫學醫院（Nebraska Medicine hospital）網絡中斷，導致非緊急手術及其他非嚴重健康問題病人預約延期。院方指急症室維持運作，沒有病人被分流至其他醫院，而因為系統有備份和恢復，沒有資料紀錄被刪除或摧毀。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！