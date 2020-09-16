人臉辨識●專題｜IBM曾促華府甚至全球限制識別技術出口 以免助長大規模監控及打壓人權

美國已有部份地區禁止人臉識別技術，科技公司國際商業機器（IBM）早前去信美國商務部，促請當局就人臉識別系統的出口施加限制，尤其是潛在用作大規模監控、種族特徵歸納及違反人權的國家。

IBM去信美國商務部，促限制人臉識別系統的出口，建議同時限制用以收集數據的高解像度鏡頭、用以分析及把數據與數據庫圖片配對的系統，並限制存取能夠「1人對比多人」的網上圖片庫。

IBM指「1人對比多人」的系統有別於「1人對比1人」，前者技術是用以解鎖手提電話或登機，在這些情況下，人臉識別都是已取得對方同意；然而後者是從一群人當中選擇其中一人，把一張相片與數據庫中其他多人作比對。

另外，IBM亦提出建立類似《瓦塞納安排》（Wassenaar Agreement）的多邊協議，透過加強全球合作，限制「鎮壓政權」獲得這些技術的能力。IBM認為這類人臉識別科技，很有機會被用作大規模監控、種族歸納及其他違反人權的行為。有分析亦指「1人對比多人」人臉識別技術容易被極權政府濫用以對付公眾，從而達到政治目的。

IBM行政總裁克里希納（Arvind Krishna）今年較早時間去信美國國會指，「IBM堅決反對並且絕不容忍把任何技術（包括其他供應商提供的人臉識別技術）用於大規模監視、種族歸納、侵犯基本人權和自由、或與我們的價值觀和信任與透明度原則不一致的目的」。

路透社報道指，歐盟今年亦曾考慮禁止在公共地方包括公園、旅遊景點、運動場所等，使用人臉識別技術，為期5年，好讓有關方面在這段期間審視人臉識別技術帶來的問題。

美國已有部份地區禁止人臉識別技術，例如三藩市、奧克蘭、聖迭戈及最近的波特蘭。

ZDNet網站／express computer網站

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