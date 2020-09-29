高加索動盪｜阿塞拜疆亞美尼亞部隊持續激戰 增至95死

高加索地區國家阿塞拜疆與亞美尼亞部隊周一連續第二日在主權爭議的納戈爾諾─卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh region，簡稱納卡地區）激烈戰鬥。

亞美尼亞國防部周一晚指阿軍在卡拉巴赫戰線南部及東北部發動猛烈攻勢。卡拉巴赫國防部表示，截至周一深夜納卡地區部再多26士兵陣亡，令陣亡士兵總數增至84人，加上11名平民（阿塞拜疆9名亞美尼亞2名），這場戰事的總死亡人數增至95。阿塞拜疆沒有公佈有士兵陣亡，但納卡地區官員發放片段，顯示被燒毀裝甲車和有血淋淋士兵焦屍，聲稱是阿塞拜疆士兵。

納卡地區原屬阿塞拜疆，但1991年蘇聯瓦解後，區內佔多數的亞美尼亞族起義脫離阿國，信奉基督教為主的亞美尼亞跟以伊斯蘭教徒為主的阿塞拜塞為此打了三年仗，逾3萬人陣亡。領土糾紛一直未解決，亞美尼亞和阿塞拜疆2016年和去年7月都爆發過血腥軍事衝突。

兩國衝突隨時將俄羅斯和土耳其捲入其中。俄羅斯與亞美尼亞有軍事同盟關係，屬突厥語系的阿塞拜疆獲土耳其撐腰。亞美尼亞已指土耳其干涉這場衝突。

國際恐防衝突升級，呼籲敵對雙方冷靜。聯合國安理會香港時間周三清晨5時會召開緊急閉門會議，討論納卡地區衝突。

法新社

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