64國領袖簽《自然承諾》遏污染

全球64國領袖昨日在美國紐約虛擬會議上簽定《領袖對自然承諾》，在疫後重建時同時採取「有意義行動」阻遏污染、擁抱可持續經濟模式、停止濫伐及清除海洋塑膠垃圾等，不過中國、美國、俄羅斯和巴西等國並未簽署承諾。

十點承諾保育生態

聯合國明天舉行「生物多元化虛擬峯會」前，英國、歐盟、加拿大、新西蘭，以及孟加拉及墨西哥等國簽下10點承諾，目標是下個十年內減少砍伐樹林、停止不可持續的捕魚方式、消除對環境有害的資助、轉型使用可持續的糧食體系以及循環經濟模式；各國元首亦承諾要打擊犯罪組織非法砍伐和偷運林木。

承諾中說，地球人類已達危急存亡關頭：「科學顯示生物多樣化消失、陸地海洋退化；污染、資源減少及氣候暖化都以前所未有的速度惡化。這將永久地破壞我們的維生系統、加劇貧困、不平等，飢餓及營養不良情況……我們不能再像以前一樣。」

英國首相約翰遜的儀式上發表講話，承諾在2030年或以前保育國家三成（40萬公頃）土地。

不過，近年積極舉辦環球生態多元化講座的中國，美國、俄羅斯、巴西，以至備受山火困擾的澳洲則未簽署協議。以德國為基地的生物多元化及生態系統服務「政府間科學政策平台」主席沃森批評：「若中美俄等國不參與，就無法達到巴黎氣候協議的目標，維護生態多元化。」

英國《衞報》