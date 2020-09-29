美國大選｜首場電視辯論前夕 《華郵》表態撐拜登

美國首場總統選舉電視辯論美東時間周二晚登場，華盛頓郵報周一發表社論，支持民主黨總統候選人拜登入主白宮。華郵直批特朗普為「近代最糟糕總統」，並相信拜登有能力帶領美國面對未來四年挑戰。

美國大選倒數35天，首場總統辯論將在美東時間周二晚間9時（香港時間周三早上9時）登場。根據主辦單位，90分鐘的辯論會將聚焦武漢肺炎、經濟、最高法院大法官人選、種族與暴力、候選人政績，選舉道德性等議題。

辯論前夕，曾被特朗普斥為「假新聞」的《華郵》發表社論，表態力挺拜登擔任下屆美國總統，並以「近代最糟糕總統」形容尋求連任的特朗普。

社論表示，「幸好選民毋須降低標準，就可將特朗普趕出白宮，因為拜登在品格與經驗方面都勝任有餘，能夠應付國家未來四年將要面對的艱鉅挑戰」。

《華郵》指出，特朗普的負面示範，突顯總統具備正派品格、同理心與對其他人類的尊重有多重要，這些特質拜登都具備。不只如此，過去這段競選時間也證明，拜登具備擔任總統所需的能力，包括堅韌、治理經驗及良好判斷力。

華郵舉例，拜登在競選經費及人力不足情況下，仍成功擊敗民主黨內多位明日之星，獲得黨的總統提名；參議員賀錦麗（Kamala Harris）在黨內初選期間對拜登尖銳攻擊，但拜登仍選她作副手，顯現他看重能力且不記仇。

此外，《華郵》表示，2009年奧巴馬（Barack Obama）與拜登就任正副總統時，美國也面臨與目前差不多慘烈的經濟情況。奧巴馬當時信任拜登能夠妥善執行復蘇方案，並拯救美國汽車產業與整體經濟。

《華郵》說：「拜登上任若碰到第二波疫情與經濟不景，我們有信心他能妥善處理困境。」

在外交政策方面，華郵指出，拜登較特朗普政府做法有大幅度正面改變，包括承諾將重建美國聯盟關係及其全球領導地位。拜登也預計會重新加入「巴黎氣候協定」、撤銷特朗普退出世界衞生組織（WHO）的不理智決定，並在聯合盟友對抗中國不當行徑的同時，尋求與北京在雙方利益重疊領域合作。

《華郵》最後強調，在全球民主面臨威脅之際，美國需要的是一位會尊重公僕、維護法治、對國會憲法角色有認知、努力促進公共而非個人利益，且知道如何兼顧價值與結果的總統。

2016年大選時，華郵也曾發表社論，替當時的民主黨總統候選人希拉莉（Hillary Clinton）背書。

財經雜誌《福布斯》（Forbes）報道指出，過去傳媒背書確實對選舉有重要影響，但近年來發現，類似背書對改變選民投票意願效果不大。報道表示，2016年時美國前百大報章傳媒只有兩家表態挺特朗普，為希拉莉背書的則有57家，但最後勝選的仍是特朗普。

法新社／《福布斯》／中央社

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