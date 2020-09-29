武漢肺炎●全球疫情｜荷出招抗第二波疫情 美近28萬學童中招

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,317萬，逾99.8萬人死亡，而法新社周日統計更顯示全球死亡人數已過100萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾712萬宗，死亡人數突破20.4萬人。印度確診人數突破607萬，位居全球第二，逾9.5萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過473萬，死亡人數約14.1萬。俄羅斯確診人超過115萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

美近28萬學齡兒童中招

美國疾控中心報告指出，3月至9中全有近28萬學齡兒童感染武肺，佔美國總確診數約4%，12至17歲感染風險比5至11歲的高約一倍。報告作者表示，面授課堂的傳染風險與社區傳染率高低有關。

荷蘭爆第二波疫情加強限制

荷蘭出現第二波疫情，單日確診數字由8月底的低位升至近期每日平均逾2,500宗，超越4月第一波疫情時的最高位，周日錄得破紀錄的2,995宗新症。首相呂特（Mark Rutte）預期單日新症數會多達5,000宗，周一宣佈未來三周加強限制措施以遏止疫情，包括呼籲公眾盡量在家工作、在三大城市阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙的商店內必須戴口罩、限酒吧食肆營業至晚上10時、體育賽事不得有現場觀眾等。

法新社／路透社

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