美國大選｜揀唔落手 選民盼總統選舉辯論助抉擇

2020年美國總統選舉的首場電視辯論將於周二舉行，爭取連任的總統特朗普和民主黨總統候選人拜登將就過去政績、最高法院、武漢肺炎、經濟、種族與暴力，以及選舉公正，共六個議題辯論。按最新民調指，有10％的選民仍然未決定投票意向，約有3％至11％受訪者表示有機會改變立場，未來三場候選人辯論將左右他們的想法。

《華盛頓郵報》訪問了在幾位仍然猶疑不決的選民，部份受訪者欣賞特朗普非官僚的手段，為整個政治體系帶來衝擊；另一方面又認為他對武漢肺炎的處理手法太弱，以及對他處理移民及難民的手法反感。部份支持拜登的受訪者，擔心他是否過於偏左，以及年紀太大的問題。有些受訪者過去不喜歡兩大政黨，在2016年投票時支持當時自由黨候選人約翰遜（Gary Johnson）或綠黨候選人斯坦（Jill Stein），但今年卻改變主意，希望投票予特朗普或拜登，用選票改變結果。

住在匹茲堡郊區的波斯（Boltz）夫婦，4年前投票予現任總統特朗普。他們表示不喜歡特朗普分裂國家和鼓吹白人至上主義；今屆選舉他們偏好拜登，但對於加大政府開支及更高的稅率很有保留。他們形容自己是溫和派，在財政方面偏保守，但又支持同性戀婚姻，因此至今仍未決定會投票予那一個候選人。他們的孩子亦有分歧，住在他們附近的兒子比他們更保守，支持特朗普連任；而住在西雅圖的女兒及住在芝加哥的兒子卻支持民主黨，因為兒子希望可以與他的同性伴侶結婚。波斯夫婦將關注在辯論中，誰人較著重健保問題﹑支持種族平權運動但堅決反對暴力，以及那一個候選人可以真正團結美國人民。

在威斯康辛州就讀聲音設計﹑28歲基希鮑姆（Roan Kirschbaum）﹐過去只投票支持綠黨候選人。今次他對特朗普或拜登持開放態度，希望他們能在這場辯論上，可以探討社交媒體如何令人們接收更多極端看法，從而扭曲國家的政治討論。他認為儘管特朗普在聽取美國人民聲音方面比拜登更好，但問題是特朗普不在乎自己做的事是否正確。「像對待病毒一樣，他想令人們不要驚慌，但又不承認戴口罩有用。如果在民主黨領導下，結果會有所不同嗎？」他認為拜登更相信科學，但其實無法知道結果會有甚麼不一樣。

上一屆投票予希拉莉的佐敦（Pete Jordan）住在明尼蘇達州，他形容自己是偏向民主黨的獨立人士。雖然上屆他心儀的候選人輸了，但隨著時間的流逝，他對特朗普的不滿情緒有所減輕。他不能忍受霍士新聞（Fox News）每日歌頌總統，亦討厭CNN無論發生甚麼事都要與特朗普對立。令他感到滿意的是，這四年來他的401k退休金增長了35％，「我怎麼能為此討厭這個人呢？」他認為特朗普自大的性格令他總不能好好閉嘴，希望他可以收聲，專心管治美國。

另一邊廂他亦對民主黨逐漸厭惡，除了民主黨參議員過於嚴厲地抨擊最高法院提名候選人卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）過去性侵犯的指控外，非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警暴致死後，爆發的Black Lives Matter抗議活動而引發的暴力事件，亦令他對民主黨的支持幻滅，兩者難以選擇下，他形容如果明天是選舉的話，會留在家中拒絕投票。

在明尼蘇達州西部的單親媽媽托勒夫斯魯德（Erin Tollefsrud）亦對辯論有所期待；今年初她終於找到了一位候選人反映了她對氣候變化、教育和種族正義的關注，她支持華裔候選人楊安澤，可惜他捱不過初選。對於民主黨候選人拜登她抱有懷疑態度，認為拜登對農村居民及槍械持有者並不了解；另一方面她對特朗普的在twitter及集會上的言論感到震驚。她認為沒有候選人能夠代表她，「都是老﹑白﹑男﹑有錢」，加上拜登的年紀令人擔憂，所以她希望在辯論中找到一個答案。

居住在密爾沃基的賈斯（Paul Jass）自稱是社會自由主義者，尤其是在氣候和自然資源方面上，在財政方面則是保守主義者，2016年他投票予自由黨候選人約翰遜。在今次辯論中，賈斯希望聽到以科學為基礎的計劃，以遏制病毒的傳播，並採取有效措施重啟經濟。他認為特朗普拒絕聽從科學家的建議，令他感到困惑，「作為一個人，我真的不喜歡他，而且他根本不是共和黨人。」但另一邊廂特朗普做了一些賈斯喜歡的事情，包括填補稅收漏洞，平衡美國製造商的競爭環境以及促進以色列與其一些阿拉伯鄰國之間的和平。到目前為止，他認為拜登的競選活動沒有明確的焦點，只有「我不喜歡特朗普」的宣傳手法，他更希望聽到明確的施政理念，期待周二選舉辯論可以讓他了解更多。

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