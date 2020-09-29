武漢肺炎｜英酒吧10時宵禁無效 群眾改到家裏開P

英國首相約翰遜上周宣佈新防疫限制措施，限酒吧營業至晚上10時，但經過一個周末顯示成效不彰，民眾「下有對策」，在酒吧打烊後改到家裏開派對，地方首長呼籲政府檢討政策。

為了控制第二波疫情，約翰遜（Boris Johnson）宣佈從上周四起，英格蘭地區的餐飲、酒吧業者必須在晚上10時結束營業，希望藉此減少民眾群聚時間。威爾斯和蘇格蘭也跟隨。威爾斯店舖晚上10時後不可賣酒，必須在10時20分之前打烊。蘇格蘭的酒吧晚上10時打烊令也在25日生效。

然而，經過周末驗證，酒吧宵禁顯然沒有多大效果。英國廣播公司（BBC）報道，曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）表示，政府應該趕緊檢討10時打烊政策，因為民眾在酒吧打烊之後，反而改去家裏或還有營業的便利店。他表示，這種狀況顯然與限制令想要達成的完全相反。「我覺得這項政策帶來的弊絕對大於利。我認為必須根據警方執法情形進行緊急檢討。」他指出，其中一個選項可能是必須同步讓商戶在晚上9時後禁止賣酒，避免酒客在酒吧打烊後改去店裏。

除了曼徹斯特之外，利物浦和約克也都傳出民眾在酒吧打烊後的群聚場面。然而，衞生部副部長惠特利（Helen Whately）替政府政策辯護，呼籲民眾在晚上10時之後應該趕緊回家。

蘇格蘭警方周末破獲至少300場家庭派對，逮捕14人，並在周五至周日開出逾百張違規告票。警方表示，分析顯示這些派對發生在各種社區，參加者有各種年齡層。

根據周一數據，英國單日新增4,044人確診，13人病故，累計近44萬人確診，4.2萬人死亡。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周一向國會表示，在英格蘭東北部禁止家戶之間室內聚會。對於政府被批評處理疫情如「以法令治國」，一些措施限制公民自由，實施或收緊防疫措施前沒與國會商量，夏國賢承諾在制訂全國性的措施前加強與國會溝通。

英國廣播公司／路透社

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