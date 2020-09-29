美國大選｜難民對成為「首投族」感興奮： 你將有份改變政府

美國大選尚有個多月舉行，今年大約有86萬名選民屬於「首投族」，當中有些是逃離家鄉戰火和迫害的難民。有伊拉克難民透露，對於有份參與大選感到相當興奮，「你可以成為改變（政府）的一部份。」

美國沒有針對難民的選民登記數據，但全國新美國人聯盟（National Partnership With New Americans）預計，今年大約有86萬名移民首次符合投票資格，這類新公民第一次參與的投票，可能就是他們一生中遇到最具影響力的總統選舉。

過去40年來，美國政府每年重新安置平均9.5萬名難民，前總統奧巴馬執政8年期間，也有大量來自緬甸、厄立特里亞、伊拉克的難民進入美國，難民成為永久居民5年後，便可申請成為公民，符合選舉的投票資格。

不過總統特朗普一直主張收緊移民政策，2017年上任後便將難民上限大幅削減到1.8萬人，在武漢肺炎疫情影響下，今年以來只有不足1萬名難民進入美國，如果特朗普成功連任，這種下降趨勢可能會持續。

「首投族」的一票在今屆大選自然變得更為重要，他們曾經受惠於政府的重新安置計劃，但當選的總統卻會決定這項計劃的未來方向。佛羅里達州女子阿拉維（Basma Alawee）本身是伊拉克難民，目前在「佛羅里達移民聯盟」協助其他難民準備投票，「今年有很多人想投票」。

同樣來自伊拉克的艾奧貝迪（Bilal Alobaidi）2013年底進入美國，去年歸化成為公民，目前在亞利桑那州國際救援委員會工作，他憶述獨裁總統侯賽因（Saddam Hussein）執政期間也曾舉行選舉，但選票上只有侯賽因的姓名，他能夠選擇的只有「是」或「否」，「如果你說否，你可能會遇到一些不好的事情」。對於11月3日的大選，艾奧貝迪明言非常期待投票，「這是我第一次實踐民主，我等不及了」。

另一名伊拉克裔女子艾魯巴伊（Nada Al-Rubaye）同樣於去年歸化成為公民，目前在亞利桑那州賣畫，她對於大選非常興奮，「國家歸屬感對一個人來說非常重要」。伊拉克難民賈瓦德（Jad “Jay” Jawad）也說：「我們離開巴格達時，當地沒有民主，但在美國，你可以成為改變（政府）的一部份。」

厄立特里亞難民吉斯希（Habtom Gezhey）逃離家鄉後，2012年在佛羅里達州任職貨車司機，與妻子和兩名孩子一起生活，「我已經準備好投票，厄立特里亞沒有選舉，也沒有憲法」。

美聯社

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