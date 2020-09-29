華為危機｜孟晚舟再出庭 指美誤導加拿大

華為副董事長孟晚舟引渡案本周在加拿大溫哥華卑詩省法院再度開庭，辯方繼續爭取撤銷引渡令，將指美國在孟晚舟涉嫌罪行上誤導加拿大。

孟晚舟相隔數月再度親身出庭，抵庭時遵守公共衞生規定戴上口罩，仍然戴着保釋條件所需的電子腳鐐。

法新社獲取的法庭文件顯示，辯護律師認為，美國對孟晚舟的核心指控是她向滙豐銀行隱瞞華為與駐伊朗子公司星通技術公司（Skycom Tech Co Ltd）之間的關係，但該項指控錯誤並缺乏依據。該文件稱：「向法庭呈上這樣一種具有誤導性和不完整的記錄，使得法庭審理無法繼續進行。」

孟晚舟於2018年12月在溫哥華轉機時，加拿大警方基於美方此前發出的逮捕令逮捕了孟晚舟。孟晚舟被控違反美國對伊朗制裁令及欺詐銀行。孟晚舟及其律師團隊一直試圖阻止她被引渡到美國。

美方指控孟晚舟及華為違反美國對伊制裁令，通過星通對伊朗開展業務。美國司法部聲稱，在香港註冊的星通是華為的「拙劣幌子」，因為該公司的員工使用華為的電郵信箱和工作證。公司高管也是華為的前員工。孟晚舟本人也承認曾在星通管理層任職。

華為曾入股星通，後來又將股權轉賣給了另一公司，但美國指該公司同樣受華為控制。美方指孟晚舟蓄意對滙豐隱瞞上述伊朗業務，從而令該行有違反對伊制裁令之虞。美方司法部提及滙豐曾擔心捲入伊朗業務，因此孟晚舟2013年曾向一名滙豐高層解釋，孟晚舟強調與該位高管在一間香港茶樓會面時和盤托出。

孟晚舟表示，星通只是華為在伊朗的生意夥伴，而華為在伊朗的業務並不違反國際法或美國的法律。

法新社／路透社

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