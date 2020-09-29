美國大選｜首場總統辯論明早登場 Q&A 話你知辯論重要性

美國本屆大選首場總統辯論將於周二舉行，地點選在近幾屆大選必爭之地俄亥俄州，由總統特朗普最不喜歡的一名霍士新聞資深主播主持，預計將談及六大議題。

何時舉行？

首場總統辯論將於東岸時間9月29日周二晚上9時（香港時間周三早上9時）舉行，為時大約90分鐘，在各電視台及網絡不設廣告時間進行。

何地舉行？

首場總統辯論將於俄亥俄州克利夫蘭市（Cleveland）凱斯西儲大學及克利夫蘭醫院（Case Western Reserve University and Cleveland Clinic）舉行。俄亥俄州在今年及近期每次選舉年都是重要戰場。

誰是主持人？

首場總統辯論將由霍士新聞資深主播華萊士（Chris Wallace）主持。雖然霍士新聞立場普遍親特朗普，但74歲的華萊士可謂特朗普最不喜歡的霍士主播。他7月單對單訪問特朗普時，表示他聽說特朗普在認知測驗成績優秀後也去做了同一測試，認為測試並不算難，特朗普怒指他所言不實，說他肯定答不了最後五條較難的問題。

辯論形式如何？

總統辯論委員會官網顯示，首場總統辯論會分六節進行，每節約15分鐘，「主持人在每節開始時會問一個問題，然後每名候選人有兩分鐘回答。之後候選人有機會回應彼此。主持人會在該節分配時間，讓候選人更深入討論議題」。

辯論討論甚麼議題？

首場辯論主持人華萊士公佈了六大議題範疇，分別為特朗普與拜登往績、最高法院、武漢肺炎、經濟、美國城市的種族和暴力，以及選舉公正廉潔。他說隨着新聞發展，議題或有所改變，也不一定按照上述順序討論。

候選人一定要參與辯論嗎？

候選人不一定需要參與辯論，一些民主黨人如眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）希望拜登不參加辯論，讓特朗普失去在全國舞台上說謊和歪曲事實的機會，不過拜登不接受這個想法，承諾會在辯論台上擔當「事實查證員」。特朗普陣營也因認為辯論主持人選存在偏見，而一度威脅缺席辯論。

有多少人觀看總統辯論？

2016年9月27日希拉莉與特朗普的辯論，追蹤電視收視率的尼爾森（Nielsen）錄得破紀錄8,400萬人收看，但這個數字僅反映在13個有份播放辯論的電視頻道收看的人數。有更多人在網上串流收看辯論，或是跟一群人一起收看，但今年武漢肺炎疫情大流行，相信集體收看的人會減少。不觀看辯論直播的美國人仍可從新聞及社交網站得知相關內容。

辯論是否影響大選結果？

無證據顯示辯論會導致輿論大幅波動，不過總統選舉向來競爭激烈，微弱的票數差距足以左右結果。奧巴馬雖然在2012年辯論對羅姆尼時表現很差，但最終仍當選總統。不過，當一方極其微弱的差距落敗時，辯論表現惡劣也會成為罪過。2000年首場總統辯論台上，戈爾對喬治布殊大聲嘆氣，他雖然贏得較多實際票數，但輸了大選。尼克遜在1960年的辯論台上耍花招又不斷流汗，被指是落敗的原因之一。特朗普2016年在辯論期間古怪地站到希拉莉身後，但未令他輸掉大選。今年由於美國有大片地區的選民在辯論季完結前已提早親自或郵遞投票，或降低辯論對大選影響。

美國有線新聞網絡/英國廣播公司

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