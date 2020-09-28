高加索動盪●分析｜納卡屬「高加索火藥桶」 涉能源利益俄羅斯必插手阻全面戰爭

亞美尼亞與阿塞拜疆部隊在有主權爭議的納戈爾諾─卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh region，簡稱納卡地區）互相發炮。分析認為納卡本來就是「高加索火藥桶」，這次衝突可算是雙方矛盾再次爆發，但同時關乎俄羅斯南部安全問題，加上俄羅斯與亞阿兩國關係密切，不會坐視不理，因此衝突演變成全面戰爭可能性不大。

納卡地區的領土紛爭是亞阿兩國多年來摩擦不斷的源頭，這次衝突可謂重新點燃雙方30年來的嚴重糾紛。亞美尼亞目前已宣佈實行軍事總動員，阿塞拜疆則宣佈進入戰爭狀態，雙方均指責對方違反停火協議，率先發動軍事進攻。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）認為，阿塞拜疆已向亞美尼亞人民宣戰，接下來可能會在兩國邊境地區採取全面軍事行動，而且此次衝突可能會超越兩國邊境範圍，造成不可逆轉的後果。

阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）則表示，解決納卡問題是阿塞拜疆的歷史任務，不會允許在「阿塞拜疆人的土地上」建立第二個所謂「亞美尼亞國家」。

中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所中亞室副主任楊進認為，武漢肺炎疫情嚴重影響亞美尼亞與阿塞拜疆的經濟發展，結果助長民族主義情緒，使納卡問題變得更加敏感，衝突因此一觸即發。聯合國秘書長古特雷斯極度關注事件，已經呼籲雙方立即停止戰鬥。

事實上，納卡問題涉及多方利益，外部力量博弈也會對納卡局勢發揮重要作用。納卡地區周日再爆發衝突後，俄羅斯總統普京當日已經與帕辛揚通電話磋商，克里姆林宮網站也發聲明表示，目前首要防止對抗進一步升級，雙方停止軍事行動。

近年與俄羅斯關係轉趨友好的土耳其，總統埃爾多安周日則與阿利耶夫通電話，然後在社交媒體發文批評鄰國亞美尼亞再次對阿塞拜疆發動攻擊，「再一次證明亞美尼亞威脅地區安全」。土耳其早在上世紀初「亞美尼亞大屠殺」事件中已經跟亞美尼亞結怨，在民族、語言等方面又跟阿塞拜疆更為接近，在納卡問題上自然站在阿塞拜疆一邊。

分析人士認為，亞美尼亞長期以來與俄羅斯關係密切，是俄羅斯主導的集體安全條約組織、歐亞經濟聯盟的成員國。另一邊廂，阿塞拜疆一直希望在納卡問題方面得到俄羅斯更多支持，多年來積極推動與俄羅斯在能源、經貿等領域合作，兩國關係不斷取得進展。

在這種密切關係情況下，俄羅斯在此次衝突中將扮演關鍵角色，作為地區最有影響力的國家，更不會坐視納卡衝突失控，影響自身利益。如果納卡地區衝突失控，有可能刺激俄羅斯南部地區的民族宗教矛盾，困擾俄方多年的恐怖活動可能會捲土重來，因此是次衝突即使持續一段時間，演變成全面戰爭的可能性不會太大。

新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！