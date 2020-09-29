韓軍方︰死者曾向朝要求投誠 家人反駁剛買新船無變節動機

南韓海岸防衞隊周二表示，遭北韓士兵射殺的47歲漁業指導員，曾經向北韓方面表達投誠意願。但死者的家人反駁，死者一直為自己工作自豪，事發前剛購置新船，根本沒有理由叛逃。

南韓海岸防衞隊調查與情報負責人尹成賢（Yoon Sung-hyun，音譯）透露，根據監視器畫面、軍事情報及背景記錄進行調查後，確認李姓變節公務員曾經告訴北韓部隊有意投誠，北韓方面也知道他的個人資料等細節，例如姓名、年齡、家鄉和身高等。

尹成賢強調，變節公務員失足或企圖自殺的可能性「非常低」，理由是當局在他失蹤地點以外38公里位置發現其蹤影時，他身上穿了救生衣和漂浮物。尹成賢又指死者負債3.3億韓圜（約218萬港元），大部份欠債緣於賭博，但是否因為負債而叛逃則仍有待調查。

不過，死者的兄長李萊珍（Lee Rae-jin，音譯）質疑南韓政府的證據，指南北韓軍方經常互相竊聽，北韓可能會篡改錄音。他指弟弟一直以自己的工作為榮，事發前又剛購置新船，更遺下有助叛逃的政府公務員證件。

李萊珍表示像他弟弟那個年齡層的男性，大部份都會欠債和面對家庭問題，「誰會因此投奔北韓？」，又指男事主甚至曾經拒絕加入他的公司，認為以公務員身份退休非常光榮。

南韓情報部門表示，死者是駐木浦市的西海漁業指導管理團公務員，本月21日在西部海域最北端延坪島附近執法時失蹤，相信是投奔北韓，卻在遠距離被北韓方面射殺，隨即向屍體倒油，點火焚屍。南韓軍方譴責北韓的行動，並要求平壤懲罰涉事的人員。

北韓當局其後交代事件調查報告，稱北韓軍方當時對入侵海域的南韓男子開了10槍，而焚燒的是乘載該名男子的漂浮物，不是該名男子的屍體。北韓領袖金正恩更罕有去信南韓總統文在寅道歉，指出這宗悲劇是因嚴守防疫工作而發生。

路透社/中央社

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