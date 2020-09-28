高加索動盪｜俄土反應惹關注 普京阿塞拜疆與亞美尼亞均友好望以和為貴

高加索地區國家阿塞拜疆與亞美尼亞部隊在主權爭議的納戈爾諾─卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh region，簡稱納卡地區）爆發嚴重衝突，美國有線新聞網絡認為，這類衝突牽涉各國介入及外交紛爭，相信會引發更長、更激烈的衝突。

俄羅斯及土耳其為甚麼介入衝突?

納卡地區衝突恐牽涉大國之間的競逐，其中俄羅斯及土耳其在區域內陷入對立，這有如發生在敍利亞及利比亞的情況，兩國的代理人在中東、高加索地區爭奪控制權。

土耳其更公然為阿塞拜疆撐腰，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示亞美尼亞「再次證明是對該區和平與安寧的最大威脅，土耳其民族會一如以往，繼續全力支持阿塞拜疆的兄弟姐妹」。

俄羅斯暫時反應相對較平靜，總統普京與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）通電話，提到要致力避免軍事對立升級，「最重要是停止軍事行動」。然而，文章指莫斯科一直在武器及外交上支持亞美尼亞，未必能容忍土耳其加強在該區的影響力，普京亦與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）關係良好。

國際如何反應?

北大西洋公約組織（NATO）指「雙方應立即停止敵對行動……衝突不應以軍事方式解決」；歐盟已警告區內勢力不要介入衝突，「這場衝突中沒有外部干預是可以接受」，同時譴責威脅地區穩定的「嚴重升級」行為。

文章認為，考慮到特朗普政府過去未有太關注該區事務、以及武漢肺炎疫情，俄羅斯及土耳其的介入恐為納卡地區帶來新的動盪。

美國有線新聞網絡/《蘋果》資料室

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