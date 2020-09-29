港版國安法｜牛津大學等多間學府憂學生受制裁 准匿名交涉中功課 標明課程或含政治敏感內容

港區國安法管轄範圍廣及海外及外國人，英國牛津大學為保護修讀中國研究的學生免受影響，准許學生匿名交部份報告，小組教學改為一對一形式，學生也不得錄影課堂內容。

隨着大學陸續開學，早前生效的港區國安法為學術圈帶來的問題開始浮現，此法管轄範圍遠至海外及非香港居民，若外國人在外國行使當地言論自由、主張香港獨立，也可能觸犯此法而在香港被捕，對研究中國相關主題學者構成的威脅不容忽視。

牛津大學中國政治學副教授藍夢林（Patricia Thornton）說，個別或小班指導課涉及集體批判研究，其精神全賴學術機構保障所有人享有言論自由、表達自由和學術自由，港區國安法沒劃出紅線，其廣泛的治外法權條款會令人自我審查。他質疑此法生效後學校應該如何安排個別指導課，「當中國宣稱有權在各地干預，要如何保護學術自由？」

藍夢林表示不會改變教學內容，但有責任照顧學生，容許非英國公民的學生匿名交功課或報告。據報美國多間頂尖大學涉及中國的課程也採取類似做法，普林斯頓大學的中國政治相關學科學生，在功課上寫代號而非姓名；麻省阿默斯特學院（Amherst College）有教授考慮用匿名聊天室讓學生自由發言；哈佛商學院則准許學生不參與討論政治敏感的課題。

普林斯頓大學政治系助理教授祖若水（Rory Truex）早前在「中國政治」一科的教學大綱上，特別註明「本課程恐涉及被中國政府視為政治敏感議題的內容」，他表示：「我們不能自我審查。如果我們的中國科目教育出於恐懼，而不教導天安門、新疆或任何中國政府不想我們討論的敏感課題，我們就輸了。」

賓夕凡尼亞大學政治學系教授金駿遠（Avery Goldstein） 談到，學生在網上選修他的課之後，他將寄出教學大綱，強調課程恐包含敏感內容，「我們必須讓學生決定他們是否想上這堂課，因為最終受影響的是他們自己。我會非常清晰地告訴他們，我無力保護他們」。

英國大學校長組織「英國大學」（Universities UK）10月初將與中國學者討論港區國安法，另有學者本周會討論校方應如何對待來自威權國家的留學生。過去4年內，在英國求學的中國學生增加1/3，目前有12萬人。2018至2019年歐盟國家的學生中，有35%是中國人，預計今年人數還會再升。

中央社/法國國際廣播電台

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