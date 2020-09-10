人臉辨識●專題｜波特蘭開美國先例禁人臉辨識系統 「1人對比多人」系統易遭極權濫用

人臉識別技術應用在生活各項層面，但隨之而來也涉侵犯私隱，尤其在極權國家，不少關注團體已意識到其禍害，美國俄勒岡州波特蘭本月通過禁止政府及私人機構使用人臉識別技術，禁用的包括警方、店舖、餐廳、酒店等；猶他州的公共安全部門亦推行最新措施，就使用人臉識別技術施加限制。科技公司國際商業機器（IBM）早前亦去信美國商務部，促請當局就人臉識別系統的出口施加限制，尤其是潛在用作大規模監控、種族歸納及違反人權行為的國家，當中最受關注的是限制存取能夠「1人對比多人」系統，因這類系統容易遭極權濫用（詳情見另稿）。

三藩市、奧克蘭及波士頓等美國城市目前也有人臉識別技術禁令，但波特蘭的禁令同時延伸至服務公眾的私人機構，包括店舖、餐廳、酒店等。波特蘭市政府即時禁止使用人臉識別技術，而私人機構的禁令則於明年1月1日生效。禁令不會限制個人使用，例如智能家居裝置「Google Nest」的鏡頭、或蘋果手機iPhone的臉部識別解鎖等。

人臉識別技術的用途廣泛，由協助警方查案到學校點名都有使用，雖然它某程度能提供方便，但也帶來一些私隱問題，而人工智能研究員及美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）等人權機構，也擔心人臉識別技術的準確度及潛在的歧視問題，他們認為技術未必足夠成熟識別出有色人種及女性。波特蘭市市長惠勒（Ted Wheeler）擔心人臉識別技術會被用作監控示威者，「科技的出現是為我們生活提供方便，不是被公共或私人實體用來武器，去對付他們服務及迎合的民眾」。

另外，猶他州的公共安全部門亦推行最新措施，就使用人臉識別技術施加限制，例如外部執法機構必須就使用技術提出正式申請，機構亦只獲提供單一結果，並非一連串可能配對的相片，而外部機構亦需要有案件編號、獲上司批准及透過聲明解釋使用原因。配對會經過雙重驗證，而使用技術的公共安全部門員工亦要接受培訓，並且會每年審核系統及其效用。智庫組織（Libertas Institute）主席博亞克（Connor Boyack）希望見到這些措施會成為州法律。

去年美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）及美國聯邦調查局（FBI）被揭發在未有法律基礎及民眾不知情下，使用人臉識別技術掃描駕駛執照數據庫，ICE至少曾經向三個有向無證移民提供駕駛執照的州分，要求分享數據庫資料，當中猶他州有按要求提供。

美國有線新聞網絡／美國霍士鹽湖城13台／中央社／《蘋果》資料室

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