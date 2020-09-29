加州新例：跨性別人士可按性別認同分配到男﹑女子監獄

（北美通訊）加州州長紐森（ Gavin Newsom）上周六簽署一系列與跨性別人士有關的法案，其中「SB132」法案允許加州懲教和康復部門（California Department of Corrections and Rehabilitation）基於「性別認同」而非「出生性別」，讓跨性別囚犯根據自己的性別認同分配監獄或囚室。

過去加州懲教部門將男女分別安置在不同監獄或囚室，而跨性別者囚犯通常是依據其出生時的生理性別來安置，提出新法例的參議員認為，這個做法令到那些被安置在男子監獄中的變性女士非常危險。

新法案規定，每位囚犯將被私下詢問對自己性別的認知，是否是跨性別者、變性人、非二元性別者，若屬於以上群體，他們可以無需依據身份證件上登記的性別分配囚室，而是可以自行選擇入住「男子」或「女子」的監獄。新例要求懲教部門不得依照解剖學結構、性取向或是監獄內其他囚犯的因素而拒絕相關請求。但如果監獄設施會因此面臨安全管理問題，州政府則有權拒絕請求，並必須給予囚犯書面說明及提出異議的機會。

提出該法案的州參議員威善高（Scott Wiener）表示，不希望這種例外會經常使用，亦不想令人覺得，這條新例是跨性別女性試圖混入進女子浴室的藉口。因為過去在監獄內，跨性別人士往往是性騷擾的受害者，他們應該受到保護。

加州州立男子監獄（Mule Creek State Prison）內一名跨性別女性囚犯卡爾文（Michelle Calvin）早前在該法案的記者會上表示，通過這條法例對她和她的姐妹們意義重大，「我已經在裏面待了15年，我經歷過很多虐待，以及監獄員工的不尊重對待。」

紐森在聲明中表示，加州擁有美國最強大的保護LGBTQ+群體權利的法律體系，隨著該項新法案的簽署，朝平等又邁進了一步，亦保護了加州人的尊嚴。除了加州以外，康涅狄格州亦在2018年通過了類似的法律，羅德島、紐約市和麻省亦是根據囚犯的性別認同去分配監獄或囚室。

同日州長紐森亦簽署了其他新例，包括要求本地衛生官員加強調查武漢肺炎對LGBTQ社區的影響；另一條法例禁止人壽及殘疾保險公司不能拒絕人類免疫缺陷病毒（HIV）呈陽性的人士投保；以及將設立跨性別健康和平等基金會，向支持跨性別社區的組織提撥款。

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