國際特赦組織戶口遭印度政府凍結 暫停分會運作遣散職員

國際特赦組織（Amnesty International）今天宣佈，因為銀行戶口遭印度政府凍結，被迫暫停當地分會的運作和遣散職員。組織指他們揭露新德里當局違反人權的惡行，而遭政府報復。

「這是印度政府無的放矢、不斷迫害人權組織的最新例子。」國際特赦組織在聲明中強調，向來遵守印度法律，但新德里當局卻刻意把他們的籌款醜化成洗錢活動，組織過去兩年不斷受到印度金融罪行調查局針對，直至本月10日，印度分會所有賬戶被凍結，不得不暫停運作。

在野國大黨領袖塔魯爾推文批評當局的做法，指印度以民主自由立國，逼走國際特赦組織只會損害國家的聲譽。國際特赦組織近來一直批評印度在伊斯蘭教徒聚居的查謨和喀什米爾邦（Jammu Kashmir）嚴重侵犯人權，又要求警方為2月德里爆發的宗教騷亂負責。當時警察被指偏袒印度教徒，連場騷亂造成至少50人死亡，大部份是伊斯蘭教徒，但當局否認指控。

印度總理莫迪近年推行「印度教優先」政策，由於人權組織常常為少數的伊斯蘭教徒抱打不平，因而成為當局的眼中釘。莫迪政府近年已不斷收緊對當地非政府組織（NGO）的活動限制，尤其是外國NGO，政府上周便修訂外國捐款法例，對民間組織接受境外捐款設置更多限制。

路透社

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