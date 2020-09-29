白羅斯抗爭｜異見領袖諾貝爾文學獎得主抵德國 英加制裁盧卡申科

白羅斯最後一名仍屬自由身的異見領袖、諾貝爾文學獎得主阿列克謝維奇（Svetlana Alexievich）亦已離國，周一抵達德國柏林；其友人表示她仍會回國，但最終能否如願「要視乎當局准不准她回去」。

英國外相藍韜文宣佈制裁白羅斯總統盧卡申科及另外7名官員，指他們在選舉中舞弊及鎮壓示威者，制裁措施包括旅遊禁令及凍結資產，藍韜文更呼籲其他國家亦向白羅斯實施制裁。加拿大政府亦發聲明，向盧卡申科及其他官員實施制裁。

法國總統馬克龍周二訪問立陶宛，跟白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭會面，是自上月後者流亡以來，首位願意接見她的西方大國領袖。季哈諾夫斯卡婭促請法國斡旋白羅斯的政治危機，協助當地所有政治犯獲釋，並爭取重新大選。馬克龍重申，法國不承認盧卡申科連任白羅斯總統的選舉結果，但強調會「以務實態度盡力幫助白羅斯人民」。

盧卡申科在抗議聲中第六度就任總統後，加強打壓抗爭者，上周末拘捕500人，而阿列克謝維奇是七名反對派組成的議會主席團中，最後一名仍未被捕或出國的成員。當局8月底就「反對派組織議會」成立刑事調查，傳召阿列克謝維奇問話，本月初她曾發聲明感嘆「議會主席團之中，再無思想相近的戰友」。

近日友人和戰友向不同通訊社確認，阿列克謝維奇已於周一乘白羅斯航空公司班機順利飛抵德國柏林。友人沃伊特肖紹諾克強調阿列克謝維奇不是逃走：「她一個月內會返回白羅斯。她不會放下作為協調議會成員的活動。」其發言人亦說她出國無關政治：「她要出席早就約好的會議和瑞典書展，之後還要到意大利西西里接受文學獎項。」不過，發言人補充，阿列克謝維奇歸期「要視乎當地情勢以及她的健康，亦要看當局會否准許她回來」。

72歲的阿列克謝維奇投身寫作前曾擔任調查報道記者，以俄語寫成的作品融合紀實報道和小說，下筆前做大量人物訪問，然後以俄國「街頭講故」的傳統敍事方式，第一身記錄蘇聯時代前後、鐵幕下尋常百姓的命運。 2015年她以大熱姿態獲諾貝爾文學獎，是首名白羅斯人獲此殊榮，負責評審的瑞典學院稱讚她的文章「為當代世人的苦難與英勇樹立了一座紀念碑」。

她的眾多作品中，花十年寫成、記載切爾諾貝爾核災的《Voices from Chernobyl》對她有切膚之痛，因她妹妹亦於事件中罹難，母親失明，多名朋友因癌症去世，2011年台灣馥林出版中譯本《車諾比的悲鳴》。

阿列克謝維奇因不留情批判白羅斯和俄羅斯普京政權，2000年一度被迫流亡，到 2011 年才返國，但仍受政治監控。她在訪問中提過，留在家鄉亦是為了寫作：「我會聽人們在街上、在餐館，在街頭巷尾的聲音，聽不到這些聲音，書中語調一定不正確，所以不會選擇長久出走。」

《德國之聲》／自由歐洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！