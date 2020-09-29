美國大選｜CNN分析：侵侵勿糾纏吹噓抗疫功績 人身攻擊拜登隨時會遭反噬

美國總統大選第一場電視辯論當地時周二晚上（香港時間周三早上）於俄亥俄州克利夫蘭舉行，爭取連任的特朗普與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將於台上首度正面交鋒。美國有線新聞網絡（CNN）認為，特朗普自競選以來從未展現能言善辯的一面，在辯論前更多次對拜登作「人身攻擊」，形容拜登是一個「傻瓜」，又質疑他的辯論表現，要求進行藥檢。分析預計特朗普在辯論中會繼續採取攻勢，但如果過份糾纏於拜登身上或仍堅持維護自己在今次對抗武漢肺炎疫情的表現，隨時會遭拜登反噬。

特朗普在過去數月始終未有正式公佈自己爭取連任的連貫策略，在拉票活動上只攻擊拜登或其家人，形容「拜登是個傻瓜」。他在上周日的白宮新聞發佈會上，又指拜登有服藥習慣，要求與拜登在辯論前或後進行藥檢，讓他競選的顧問都大為懊惱。

CNN引述共和、民主兩黨人士指出，特朗普是個兩極化人物，擁有一批死忠粉絲，相信拜登無論在辯論中表現如何出色，都未能扭轉這群人對特朗普的「崇拜」，因此兩人在今次辯論中集中爭取溫和派、搖擺共和黨人及中間偏右人士的支持，特別是上屆投票支持特朗普的中西部藍領階層，這批選民目前對是否繼續投票予特朗普仍懸而未決。

外界相信特朗普在辯論中仍會採取攻勢，多名共和黨人預期拜登會針對特朗普對抗武漢肺炎疫的失誤進行猛烈抨擊，因此特朗普要爭取上述板塊選民支持，應該避免再吹噓自己抗疫的功績，為自己的政策辯護，而應將焦點放在經濟議題上。

特朗普過往曾將拜登塑造成為社會主義分子，當選後會提高稅收和增加對全美的小企業不利法規，前總統喬治布殊特別助理詹寧斯（Scott Jennings）說︰「如果你是特朗普，其中一個任務就是給予2016年投票給你的中間偏右選民，以及大部份共和黨人一個繼續支持你的原因，他的最佳政策就是打經濟牌。」

詹寧斯相信拜登會全力攻擊特朗普在應對肺炎疫情的失誤，標榜自己是帶領美國從疫情、經濟衰退、警暴及種族主義等問題中復甦的最佳人選，特朗普「不能因糾纏過去而陷入困境」，必須「不斷努力將辯論轉到更有利的範疇，就是未來、復甦」。

拜登對於特朗普的人身攻擊，通常不大理會。前總統奧巴馬（Barack Obama）高級顧問菲佛（Dan Pfeiffer）預計，特朗普在辯論中除了繼續吹捧自己有關武漢肺炎的應對工作「完美」，亦幾乎肯定會在辯論台上重新提到烏克蘭、俄羅斯、前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）、拜登兒子亨特（Hunter Biden）在烏克蘭的業務爭議等，菲佛建議拜登應該「只捍衛自己的政績」，而不要過份與特朗普糾纏，「拜登能夠取得目前的局面（取得領先優勢），因為他予人可以擔當總統的印象...拜登與特朗普有一個盲區差距，因此他應小心避免跌入特朗普的陷阱，而導致差距收窄。」

美國有線新聞網絡

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