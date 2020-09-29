加州山火 | 納帕縣時隔兩年再遇祝融 16縣6萬多戶要緊急停電

（北美通訊）時隔兩年，加州酒鄉納帕縣（Napa County）再次遭受山火威脅。《舊金山紀事報》報道，周日起開始焚燒的新一場山火，已吞噬了聖海倫娜市（St. Helena）以北的一間酒莊和聖羅莎市（Santa Rosa）的多間房屋。截至周一，火場面積超過17平方英里（約45平方里），幾百戶居民和一間醫院需要疏散。

當局於周日上午下令位於山火區附近的聖海倫娜基督復臨醫院（Adventist Health St. Helena）撤離。根據醫院網站通告，醫院已經暫停服務，所有病人亦已轉移到其他地方。

太平洋能源及電力供應公司（Pacific Gas & Electric utility）周日一度暫時停止為加州北部16個縣的6.5萬戶居民供應電力，主要原因是擔心風速令山火進一步蔓延，造成更大的經濟損失以及更嚴重的人員傷亡。

當局表示，預計在周一晚恢復所有的電力供應，但要視乎當地天氣情況以及山火風險，是否決定派出50架直升機及1,700名地面人員，加緊配合進行相關維修工作。

自今年起，加州已經出現8,100宗山火，火場總面積達1.48萬平方公里，摧毀7,000多棟建築物，造成26人死亡。當中大部份的成因，可歸咎於在八月中旬，極端乾燥天氣下的電擊，引致了接二連三的大型山火。

不過，部份山火的起火原因仍然不明，但有大量研究指出，氣候變暖是導致美國國內山火更加頻繁地出現的主要原因，因為天氣乾燥，樹木更易著火。

國家氣象局（ National Weather Service ) 周末發出紅色警告，指加州中部及北部區域，在周六至周一期間將會出現極端天氣狀況，將會引發進一步的山火擴散。

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