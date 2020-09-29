人臉辨識●專題｜星身份證明系統使用臉部驗證 將成全球首國

新加坡將成為全球首個在身份證明系統上使用臉部驗證技術的國家，民眾將可透過這項技術使用政府或私人及服務，當地科技部門指將成為國家數碼經濟「基礎」。英國廣播公司簡介新加坡的臉部驗證技術，以及如何在國內使用。

臉部辨識及臉部驗證?

無論是臉部辨識還是臉部驗證，兩者都牽涉要掃瞄對象的臉部，再與資料庫比對。兩者關鍵的分別是臉部驗證需要用戶明確的同意，而用戶會因此獲得一些回報，例如可使用他們的手提電話、或銀行的應用程式等。至於臉部辨識技術，則可能會掃瞄一個火車站所有人的臉部，並提醒當局是否有通緝犯。

不過有關注私隱議題的人士指，在處理敏感生物特徵數據時， 所謂取得同意的門檻很低。

全球是否有商界及政府使用?

美國及中國的科技公司已發展及使用臉部驗證，例如有一系列銀行的應用程式支援蘋果的「Face ID」、Google的「Face Unlock」，中國阿里巴巴也有「smile to pay 」應用程式。

很多國家的政府亦有使用臉部驗證，但只有很少國家考慮把臉部驗證連繫到身份證明系統，部份是因為這些國家根本沒有身份證。以美國為例，大部份民眾都會用駕駛執照作為主要的證明文件。中國未有把臉部驗證連繫到身份證明系統，但當局去年制訂措施，規定客戶在購買新手提電話時需要掃瞄面部，以便根據提供的身份作出檢查。

臉部辨識則已廣泛應用在機場及很多政府部門，包括英國內政部及英國國民保健服務、以及美國的國土安全部等。

臉部驗證技術會如何使用?

新加坡已在稅務部門的自助服務機使用臉部驗證技術，至於星展銀行也容許顧客用此技術開設網上銀行戶口。在港口管理部門亦打算引進使用，未來也可能用於確保學生有參加考試，任何有興趣及符合政府要求的商界都可使用。

新加坡政府科技局（GovTech Singapore）國家數碼身份高級總監郭郭新（Kwok Quek Sin，音譯）說：「只要是符合我們的要求，我們不會限制數碼臉部驗證如何使用，而基本要求是要得到個人的同意。」

「GovTech Singapore」認為技術會對營商有利，因為商家不用自行開發。郭就稱技術可保護私隱，因為公司不需要收集任何生物特徵數據，它們只會在比對系統上看到一個驗證評分，顯示用戶與政府資料庫的影像有多接近。

英國廣播公司

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