無懼流感武肺夾擊 美國1/3家長無意讓子女打流感針

（北美通訊）武漢肺炎疫情持續，冬季流感高峯期即將來臨，不少人擔心兩波疫情夾擊，令社區感染人數因而上升，加上流感病徵與武漢肺炎相似，專家建議今年要盡快注射流感疫苗，以免加重醫療系統的負荷。不過，周一公佈的《美國國家兒童健康調查》顯示，三分之一的美國父母今年無意為子女接種流感疫苗。

調查發現﹐武漢肺炎疫情並未改變家長對流感疫苗的想法。去年沒有為孩子接種流感疫苗的家庭，今年仍然無意為子女接種疫苗。這些父母擔心疫苗的副作用，又或者認為注射流感疫苗是不必要或無效。相比之下，2019年為孩子注射了流感疫苗的父母中，接近全部，有96％表示今年會繼續這樣做。

美國疾病控制與預防中心（CDC）表示， 5歲以下的兒童，尤其是2歲以下的兒童，患上嚴重流感並出現相關併發症的風險非常高。每年美國有不少兒童因流感而死亡，在上一個流感季節就有188宗個案，而根據CDC估計，上報的數字只是冰山一角。例如在2017至2018年期間亦有188宗兒童因流感而死亡，但根據統計模型，CDC估計有600名兒童因此死亡。

CDC警告說，流感比普通感冒嚴重得多，很多兒童需要住院治療﹐每年美國就有7,000至2.6萬名5歲以下的兒童因流感相關疾病而住院。除了死亡外，流感引起的嚴重併發症，包括腦部腫脹﹑肺炎﹑脫水﹑令原本的身體的問題惡化﹑增加耳朵和鼻腔感染機會。

流感和武漢肺炎症狀非常相似，同樣是咳嗽﹑發燒﹑身體疼痛﹑喉嚨痛﹑流鼻涕或鼻塞，令醫生難以斷症。雖然到目前為止，兒童死於武漢肺炎的個案仍是少數，但患病數字有上升趨勢。據美國兒科學會（The American Academy of Pediatrics）數據顯示，在9月3日至17日之間，美國就有近7.5萬新增兒童患上武漢肺炎的個案，全美累積超過58萬兒童感染武漢肺炎。

密歇根州醫學會CS Mott兒童醫院民調部門副主管克拉克（Sarah Clark）表示，今年武漢肺炎及流感有機會在同一時間處於高峯期，將會造成醫療系統不堪重負，醫生亦難以分辨和治療兩種呼吸系統疾病。對於有14％受訪父母表示，擔心子女在診所感染武漢肺炎，因此不想帶他們去注射疫苗。克拉克表示，大多數診所及醫院有足夠的防疫措施，父母可以與醫護人員聯繫並了解。

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）多次強調今年接種流感疫苗的重要性，並呼籲民眾應該在10月底前接種，如果可行的話應該立即注射流感疫苗。

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