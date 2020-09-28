佛門破格僧｜日本LGBTQ僧人化妝着高跟鞋 「我希望所有人都能忠於自己」

「我希望全球所有人都能忠於自己，並記住人人都是平等的。」日本僧人西村宏堂說，僧侶向來予人刻苦樸素的感覺，他卻完全顛覆傳統印象，既是僧侶也是一名化妝師，更是LGBTQ的一員，31歲的他憑這獨一無二的身份，弘揚眾生平等，希望社會大眾能以包容及慈悲心，接納不同性取向的觀念。

西村宏堂是家中的獨生子，他出生於一個宗教世家，父親是僧侶，而母親也是宗教人士，但父母從來都沒有要求他長大後出家成為僧侶，他說：「在我的工作願望清單上，從沒出現過『僧侶』。事實上，我討厭這個主意，因為我不想剃光頭。」他從小就開始喜歡穿裙，會借他媽媽的衣服來穿，他坦言：「我的童年偶像就是迪士尼電影中的公主。」

日本社會風氣普遍保守，西村的性取向始終難被接受認同，因此在高中時被同學取笑是同性戀，他表示，當時是第一次感到被標籤和審判，「我感覺很震驚，我的心就像被扭曲，由當天開始我在班上不知道應該如何是好，我沒有朋友。」

後來，他到美國紐約入讀帕森設計學院（Parsons School of Design），成功衝破這道傳統枷鎖，他看到由院長、教授以至同學都公開談論自己的性取向，西村表示：「看到其他人可以誠實地生活，徹底改變我的思維，不隱藏自己的性取向是絕對沒有問題的，這是我紐約期間建立的強烈信念。」

西村在美國讀書時還學習化妝，曾擔任化妝師助理，之後更成為一名專業的化妝師，他喜歡化妝、高跟鞋和潮流時裝，其化妝天份更讓他有機會出席一些全球盛事，例如在環球小姐決賽擔任化妝師。

雖然西村在美國能隨性而行，但他在24歲短暫回到日本時，雖然討厭剃頭但還是決定成為僧侶，他說：「我意識到如果我不了解自己的根，即佛性，根本不能改變任何東西。」經過2年的學習和訓練後，西村成為一名正式的僧侶，由於日本僧侶與中國傳統的出家概念不同，他們「下班」後可以如常生活，因此西村脫下僧袍時，可以繼續當化妝師，甚至穿高跟鞋。

跟很多主流宗教不同，日本佛教沒有反對LGBTQ，只是強調眾生平等，且眾生皆有佛性，每個人都同樣可獲得救贖，也教導信眾應該接納所有人。因此西村也借自己的經歷、身份，向外界宣揚接納不同性取向等觀念，他說：「我質疑自己的身份，這經歷有助我理解很多人的痛苦。能自由地做自己，以及人與人之間相互理解都是幸福生活的關鍵。」

日本放送協會

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