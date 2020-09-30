美國大選｜紐約布魯克林10萬張郵寄選票出錯 回郵信封印錯選民姓名地址

由於武漢肺炎疫情仍未受控，美國多個州分都讓選民以郵寄方式投票，但紐約市布魯克林區（Brooklyn）有近10萬名選民收到的選票回郵信封，都印錯了他們的姓名及地址，即使有選民簽名作實，選票也有可能失效。當局歸咎是印刷公司出錯。

紐約市選委會行政主任瑞安（Michael Ryan）指錯誤選票屬於同一印刷批次，僅影響布魯克林區選民。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）的通訊主任德羅薩（Melissa DeRosa）其後表示，資料錯誤的選票數目大約有10萬份。瑞安強調，所有收到資料錯誤選票的選民，將於11月3日大選日之前收到重寄的新選票，確保布魯克林區選民的選舉權，而補印相關費用由印刷公司承擔。

至於已經寄回錯誤資料選票的選民，當局尚未交代會如何處理。瑞安則表示選舉職員將通過社交平台、電話和電郵與選民聯絡，紐約市選委會會確保「適當處理」所有有問題的選票。

涉事印刷公司「Phoenix Graphics」在1985年成立，自稱是紐約州最大規模的選票物資供應商，公司周二沒有回應傳媒查詢，僅呼籲收到有問題選票的人與所屬選委會聯絡。

加菲爾德（Marla Garfield）是其中一名收到錯誤選票的選民，她說看到選票印上其他人的名字後非常憤怒，指新選票若無法及時送到，她可能會在大選日親身投票，「這是亂七八糟，絕對是一片混亂」。另一名選民埃德爾（Victoria Edel）與家人也收到錯誤選票，擔心那些沒留意新聞的選民可能還在使用錯誤回郵信封寄回選票。

受到武漢肺炎疫情影響，紐約市今年初有逾40萬名選民以郵寄投票方式參與總統初選，數目是2016年初選的10倍。今年初選舉行期間，已經有很多選民抱怨選票未能及時寄到，有數千張郵寄選票由於輕微的技術錯誤，例如選民沒有簽署等宣告作廢。

美聯社

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