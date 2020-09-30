「中東和平大使」科威特埃米爾薩巴赫逝世

有「中東和平大使」之稱的科威特埃米爾薩巴赫（Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah）昨日去世，享年91歲。

薩巴赫今年7月傳出病重，在國內接受手術後不久就乘專機前往美國就醫，但情況未有好轉。至昨日，科威特國家電視台突然暫停平時的節目，並播放《可蘭經》祈禱文，然後公佈他的死訊，但沒有透露死因。根據科威特法律，他的83歲異母弟弟兼王儲納瓦夫（Sheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah）會暫代埃米爾一職。

促成科威特親美

薩巴赫為中東地區知名的外交家，他1963年起擔任外長40年，其間科威特曾於1990年遭伊拉克侵略，促使美國後來在該國長期駐軍，奠定親美方針，被認為是現代外交的塑造者。

到2003年，薩巴赫獲委任為首相，為科威特首次不由王儲擔當此職位，印證王室改革一大步。他三年後再成為埃米爾，此後一直推動中東和平，如2012年兩度訪問飽受戰火摧殘的伊拉克，達成總值5億美元援助的協議，前年再以德報怨，在伊拉克仍未清還1990年的侵略賠償下承諾撥出30億美元助對方在對抗伊斯蘭國（IS）後重建。

另外，他在卡塔爾於2017年遭其他阿拉伯國家抵制時擔當仲裁角色，成功化解危機，此後一直積極緩和沙地阿拉伯和卡塔爾的關係，同時堅拒介入敍利亞戰事，又能與伊朗等其他中東國家保持相對良好的關係，對維護中東和平有不少貢獻。

美聯社