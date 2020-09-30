武漢肺炎｜洛杉磯萬人動漫展堅持12月舉行 當局批評決定不成熟

（北美通訊）集合漫畫、科幻、遊戲和流行文化的「洛杉磯動漫展」（LA Comic Con）的主辦單位宣佈，將於12月如期舉行展覽，設入場人數限制、要求戴口罩等。但當地目前仍禁止舉行展覽，洛杉磯會議及旅遊局行政總監Doane Liu批評，主辦單位的決定不成熟。

L.A. Comic Con主辦單位在網頁宣佈，將於今年12月11日至13日，在洛杉磯會展中心舉行動漫展，門票周二起開發售。去年，三日展覽便吸引到超過12.3萬人次入場。

目前，洛杉磯武漢肺炎疫情仍然嚴重，當地所有餐廳堂食、戲院、室內商場禁止營運，也禁止舉行展覽。Doane Liu指，對主辦單位的決定感到驚訝，形容該決定「不成熟」。他續指，根據現有防疫要求，所以展覽不得舉行，「沒有人知道何時可以恢復（展覽）」。

L.A. Comic Con主辦單位在7月宣佈，因為疫情關係，原定每年9月舉行的動漫展，將順延至12月舉行。主辦機構日前表示，它們一直與洛杉磯會展中心溝通，並諮詢縣政府和市長意見，如何舉辦一場安全又有趣展覽，「安全是我們的首要考慮，如果縣衞生局或市長確定我們無法安全進行活動，我們會順延並重新安排時間，所有門票可以改期及退款。」

主辦機構解釋，12月的展覽分為兩節，每節入場上限為1.2萬人，節與節之間作「工業級清潔」。另外，會強制要求入場人士，包括參加者、參展商和工作人員戴上口罩。

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