美國大選｜美聯社：選民2016年想為政壇注入新氣象 4年過去對特朗普大失所望決定轉軚

美國總統特朗普在任期間，在共和黨內一直穩定獲得支持，然而一些在2016年想白宮有新氣象而投給他的傳統共和黨票倉選民開始變卦，認為特朗普這幾年態度囂張、大講空話、毫無總統風範，跟他們的價值觀分歧越來越大，導致特朗普在郊區白人中產選民支持度下滑，或為拜登帶來機遇。

美聯社訪問了20多個今年選擇投給民主黨人拜登的前特朗普支持者，當中不乏畢生支持共和黨的人。他們指決定不投特朗普令親友跟他們分道揚鑣，重挫人際關係和自我身份認同。他們在4年前曾經想為政壇帶來改變，卻發現特朗普上場後美國變得令人難以接受。

47歲德州高中圖書館員工詹森（Shawna Jensen）3月在Zoom派對上，跟她的共和黨白人郊區媽媽團朋友說：「我今年不投給特朗普了，我的心意不讓我這樣做。我不能投給一個待人如此醜惡的人。」2016年投給特朗普時，她跟很多人一樣有疑慮，但因為特朗普並非典型政客，而且願意撼動華府而決定支持他，希望他會慢慢適應總統之位。

詹森說：「那天我投完票出來是多麼自豪。我剛滿18歲的兒子也跟我一起，投給了特朗普。我真的以為他會擺脫職業政治家、小政府去做個領袖。我們想改變一切。但是現在回想，那完全犯下大錯。」

特朗普上任後態度囂張、大放闕詞，詹森都忍受過來。當特朗普提名德沃斯（Betsy DeVos）當教育部長，她第一次感受到特朗普跟她理念不合。之後再發生很多事加劇她這種感覺，像是特朗普習慣貶低他人，「我開始更留心觀察。我在傳統基督教價值觀中成長，他取笑他人的方式讓我討厭」。

朋友指股市氣氛熾熱證明特朗普成功，令詹森更加不安，無法理解為何比較有錢的朋友只看到富人圈內發生的事，「不是所有事都按股票市場來釐定的。多數一般人連股票都沒買」。詹森發現她開始質疑過往相信的一切。她工作的學校有數名拉美裔移民，令她想到特朗普對建造邊境圍牆的執念，「那道牆真的很讓我討厭，我們對待拉美裔人士的不人道方式也是」。

至於墮胎權，詹森說：「我擁護生命權（Pro-life），但我覺得共和黨人太執着我們對墮胎的立場，導致我們讓這個男人毀掉我們。」特朗普政府和選舉陣營人選也令她不滿，「領導人責無旁貸，他無法留住員工，為何他人員流失得那麼快？如果有好老闆，那些人就不會走。為何他無法留住官員？經過一場又一場危機，他只會上Twitter，他有工作嗎？」

武漢肺炎疫情襲美，令詹森最終判定特朗普失職，「他完全沒做事幫助我們」，決心改投拜登，「拜登是個重視家庭價值的人，我也是，所以我覺得跟他有共同之處。你看得出來，他愛自己的孩子和妻子。對我來說，在這兩個候選人之間，他是比較安全的一個，而且他也不會取笑他人」。

受訪的20多名前特朗普支持者並無特定的模式，他們有老有幼，有男有女，有些人是強烈反對墮胎的福音派。75歲住在俄亥俄州市郊的科戈斯（Al Cogossi）畢生都是共和黨人，他4年前因為討厭希拉莉而投給特朗普，今年看到疫情死亡人數後，覺得特朗普將這場全國危機政治化，因此決定改變陣營。他嘆道：「我應該投給希拉莉的，我覺得她處理我們現在面對的問題會表現得更出色。」

佛州77歲福音派基督徒法爾（James Farr）主要因為反對墮胎而投給共和黨，但2019年特朗普宣告美國軍隊會拋下並肩作戰多年的庫爾德人，任由土耳其攻擊他們時，令他深感震驚，成為了他對特朗普失望的「致命傷」。他因此決定改投拜登，是他人生首次投給民主黨人，「特朗普所做的事讓我真的很怕，好像他可以為所欲為而不受懲罰」。

有些人因種族不公議題和特朗普對此的態度，對他的支持大減。59歲佛州建築外判商特納（Daniel Turner）本來期望特朗普以外來者身份打破華府的官僚作風，但2017年發生了維珍尼亞州夏洛特維爾（Charlottesville）示威，極右派成員遊行造成一名女子死亡，「我會說轉捩點絕對是當他聲稱夏洛特維爾雙方都有好人之時，我絕對不認識有好的法西斯分子」。

特朗普連任的希望幾乎全靠4年前支持他的人，他跟當代其他總統不同，沒特別擴大支持者基礎，因此承受不起流失太多選民。他的選民多數是45歲以上的白人，大部份仍然堅定支持他。美聯社近來針對共和黨人所做的民調，發現特朗普在黨內支持度仍然高達86%。死忠支持者認為特朗普兌現了競選承諾，欣賞他敢言和擺出強勢姿態，在武漢肺炎疫情來襲前讓經濟蓬勃發展，又認同他的移民政策和墮胎權立場，覺得他只是被傳媒不公平報道所害。

不過，皮尤研究中心（Pew Research Center）一項調查發現，2018年的選舉可見共和黨在郊區支持度下跌，如果情況在今年持續，可能為拜登打開缺口。總統大選經常選情膠着，搖擺州分更是難分勝負，拋棄特朗普的選民或可左右局勢。

美聯社

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