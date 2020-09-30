總統辯論●不斷更新｜首場電視辯論fact check 候選人言論孰真孰假

（北美通訊）美國總統特朗普與民主黨對手拜登在俄亥俄州克里夫蘭舉行首場總統候選人電視辯論，多個傳媒機構都預備了fact check（事實查證）小隊，即時查證兩位候選人的言論。以下為最新查證：

特朗普指他所提名的最高大法院法官人選，48歲的保守派女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的部份最大力支持者是非常自由派。

部份正確。支持巴雷特的提名的包括至少一名自由派，哈佛大學法學院費爾德曼教授費爾德曼（Noah Feldman）。

拜登稱巴雷特認為《平價醫療法案》（Affordable Care Act）違憲。

誇大了。巴雷特對首席大法官羅伯茨（John G. Roberts Jr.）於2012年堅持對法案中主要規定表示有保留。但是她並未有質疑整條法案違憲，也沒有對最高法院提出過類此質疑。

特朗普指控拜登所屬的民主黨走向社會主義。

誇大了。特朗普針對的是民主黨的醫保立場。黨內左派成員支持由前參選人桑德斯（Bernie Sanders）提倡的全民聯邦醫療保險（Medicare for All）。但是包括拜登在內的大部份民主黨人並不接受。拜登本人支持擴大《平價醫療法案》，加入「公共選項」（public option），由政府為合資格貧窮人士提供醫療補助。

特朗普指自己因為防止武漢肺炎傳入而封關，指控當時拜登批評做法是仇外，不認為有需要封關。

誤導。拜登3月時在Twitter出帖，指禁止來往歐洲，甚至世界上任何其他地方，都不能夠阻止病毒傳播。但批評者捉住這點指控拜登反對實施旅遊限制。拜登競選團隊4月初曾澄清，拜登確實支持特朗普對中國實施旅遊限制的決定。

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