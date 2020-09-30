蓬佩奧訪歐｜教宗拒接見美卿 輿論指為免得罪中國兼為特朗普背書

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三訪問梵蒂岡，卻將無法會晤教宗方濟各，教廷官方理由是避免影響美國總統大選，但有指教廷真正顧忌的仍是中國，不願在談判中梵協議續期的敏感時刻激怒中國。

蓬佩奧本月中在美國保守派天主教雜誌《First Things》撰文，警告教宗勿續簽中梵主教任命臨時協議，否則將喪失世界宗教領袖的道德權威。有指蓬佩奧人未到先叫陣，引起教廷不滿，教宗「報復」而不會晤他，並在他到訪前透過多家意媒反擊蓬佩奧「違反外交禮儀」，指出相關討論應留至雙邊會晤再提出。

教廷發言人托爾涅利（Andrea Tornielli）周二發表聲明，承認和北京達成延長協議有困難，但強調協商已有有限正面結果。他並重申，這份協議只涵蓋主教任命部份，而未涉及與中國政府建立政治或外交關係。

有教廷官員周二向意大利最大財經報《24小時太陽報》（Il Sole 24 Ore）解釋，教宗從不會在其他國家競選期間接見任一陣營的政治人物，何況蓬佩奧不是國家元首，蓬佩奧的對口單位應是教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher），教廷派出國務院長帕羅林（Pietro Parolin）已是高規格待遇。

不過，2016年美國總統大選前，教宗見了美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）。當時外界質疑教宗替桑德斯站台，教宗方濟各悍然回應，他見桑德斯只是出於禮貌和尊敬，「若有人把每個會晤都附加政治聯想，建議那個人最好去看心理醫生」。

另外，蓬佩奧去年10月訪問教廷時，就是以國務卿的身份獲得教宗接見，雙方還一起發表支持世界宗教自由人權的宣示。

教廷「冷處理」蓬佩奧訪問，可能是因為現在正值中梵談判主教任命臨時協議續期的微妙時刻，教廷早已由國務院長明確宣佈續約意願，中國卻只透過外交部發言人肯定協議「過去實施順利」，尚未對續約與否給予正面答覆。教廷不願在此時跟美國走得太近，造成中梵續約的阻力。若教宗接見蓬佩奧，就算只泛論捍衞宗教自由與人權的立場，也可能挑動中國的敏感神經，若蓬佩奧當場舉證香港、新疆、地下教會天主教徒遭受迫害的事例，教宗仍持續一貫的靜默以對，場面只會變得更難堪。

教宗不願在此時接見蓬佩奧，也可能是政治表態，凸顯方濟各長期對美國總統特朗普的民粹作風與移民政策之不滿。教宗接見外國政要本就是行禮如儀的活動，但教宗連說門面話或拍合照的機會都不給蓬佩奧，顯示教宗不願替特朗普製造任何加分機會。

美聯社／中央社

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