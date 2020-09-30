武漢肺炎｜美國20城市夏季謀殺案急增50％

（北美通訊）美國智庫組織刑事司法委員會（Council on Criminal Justice）公佈研究數據，今年夏季，全美有20個城市的謀殺率，與去年同期相比，大幅飆升50％。

無黨派背景的刑事司法委員會自2017年1月開始，每周統計全美27個城市的罪案數字，最新結果顯示，今年6月至8月武漢肺炎疫情發生期間，全美20個城市包括費城、亞特蘭大、芝加哥、底特律、匹茲堡和納士維（Nashville）等，謀殺率與去年相比，激增了53％。

同時，在大多數城市，今夏發生的嚴重襲擊事件，較去年增加了14％，汽車盜竊案件亦增加11％。紐約市罪案資料，並不包括在該報告內，但據紐約市警察局（NYPD）數據顯示，今年紐約市的盜竊案和汽車盜竊案，分別按年大增42％和62％。

另一方面，不少美國城市因為疫情，曾實施封城禁足令，毒品和家庭盜竊罪案等則因而減少。

報告撰寫人羅森費爾德（Richard Rosenfeld）和盧比斯（Ernesto Lopez）表示，當局正面對暴力犯罪增加所帶來的挑戰。他們續指，在全美反警暴示威情況下，「放棄警察改革不是可行的選擇」，改革公共政策不是容易，但這是改善警民關係和減少暴力犯罪問題的必要一環。

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