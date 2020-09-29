武漢肺炎●全球疫情｜紐約推「口罩令」違者罰款 英單日7,143宗新症破紀錄

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,343萬，全球死亡人數超過100萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾715萬宗，死亡人數突破20.5萬人。印度確診人數突破614萬，位居全球第二，逾9.6萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過477萬，死亡人數逼近14.3萬。俄羅斯確診人超過116萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

英單日增7,143宗確診創新高

英國周二通報單日新增7,143宗新症，刷新疫情爆發以來紀錄，令累計確診增至近44萬宗，另外新增71死，累計逾4.2萬人病亡。

《衞報》報道，全英至少50個大學校園爆發疫情。教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）周二表示，多間大學已向當局求助，確保正受隔離的學生得到妥善照顧，必要時獲提供食物、藥物、清潔用品。

紐約市檢測陽性率數月來首次過3%

美國紐約市長白思豪周二表示，紐約病毒檢測陽性率數月來首次超過3%，指九個郵遞區號出現感染率上升，帶動全市病毒檢測陽性率上升。他表示，即日起向拒戴口罩者罰款。

德頒限聚令防入冬爆新一波疫情

德國總理默克爾周二宣佈新措施以遏止疫情，但表示會通過快速追蹤傳播鏈及控制局部地區疫情，盡量避免實施全國封鎖。

默克爾與各州州長召開視像會議時表示，隨着天氣轉冷，預期傳染率上升。她說，過去三個月的傳染率如果維持下去，單日新症數三個月後可能增至1.92萬宗。

她宣佈在疫情嚴重地區實施派對和家庭聚會人數上限，一個區若每10萬人有35人感染，在公眾地方或租用場地舉行的聚會只准最多50人參加；若每10萬人有50人感染，公眾地方或租用場地舉行的聚會僅限25人參加。

烏克蘭前總統中招

烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）周二在社交網站表示武肺病毒檢測結果呈陽性，正在家中接受治療，希望能夠早日康復。

55歲的波羅申科2014年至2019年任烏克蘭總統。

烏克蘭另一政壇人物前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）上月染疫。經治療後已經康復。

烏克蘭疫情近來快速蔓延。周一新增確診病例3,627宗，累計確診204,932宗；新增死亡個案69宗，累計死亡4,065宗。

美聯社／法新社／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！