總統辯論｜輿論形容場面混亂 CBS民調：69%覺煩厭 48%人認為拜登較佳

美國總統特朗普與民主黨對手拜登完成首場電視辯論，大多數傳媒都以「一片混亂」作總結，指兩人都多次打斷對方發言，甚至涉及人身攻擊，令這場辯論失控。

霍士新聞（Fox News）指辯論充斥各種辱罵及像校園內發生的人身攻擊，如拜登侮辱特朗普是「小丑」、「說謊者」；特朗普就指拜登「不聰明」等，令主持人整場辯論都忙於維持秩序，「似摔角裁判多於主持人」。

而哥倫比亞廣播公司（CBS）和《華盛頓郵報》等，就形容拜登和特朗普針鋒相對，「激烈地」互相攻擊。

美國有線新聞網絡（CNN）和《紐約時報》也形容辯論是一場「混亂」，CNN指特朗普整晚多次侮辱和打斷拜登發言，《紐時》就指特朗普拒絕評論「白人至上」的看法。

CBS的辯論民調發現，有69%人對今場辯論感到「煩厭」，只得17%人認為氣氛「積極」及「有得着」，近20%人就表示「悲觀」。調查指有48%人認為拜登表現更佳，認為特朗普更好就有41%，其餘的就認為是不分高下。

英國廣播公司（BBC）就認為今次勝方似乎屬於拜登，因為他雖然被特朗普不斷侮辱和壓制，但其主要目標是向外界證明自己年事已高也好，面對龐大壓力時都做到保持冷靜，沒有因為對手的咄咄逼人而退縮。而CNN就指有60%人認為拜登表現較好。

路透社/美國有線新聞網絡/霍士新聞/哥倫比亞廣播公司/英國廣播公司/《紐約時報》/《華盛頓郵報》

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