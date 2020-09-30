港版國安法｜艾未未黃之鋒羅冠聰 籲德聲援港人抵抗中國壓制

中國維權藝術家艾未未、前香港眾志秘書長黃之鋒與前創黨主席羅冠聰，周二呼籲德國政府盡本份聲援香港人抵禦中國對香港民主的威脅。

三人在德國人權組織「和平電影基金會」（Cinema for Peace Foundation）舉辦的活動中發言。艾未未批評柏林對香港缺乏支持，指將眼前利益凌駕於民主價值會導致悲劇。

旅居德國多年後移居英國的艾未未，指中國對德國和歐盟來說都是難以預測的夥伴，與北京為伍只會引發災難。

黃之鋒表示，面對中國對港人的壓制日益加劇，德國和歐盟是時候停止緘默。身在海外的羅冠聰則警告德國及其他歐盟成員國，視北京為戰略夥伴是個錯誤，指中國「一帶一路」計劃正好反映中國稱霸全球的野心。

北京7月強行實施港版國安法，引起國際嚴重關注，歐盟一個月後才推出制裁措施，但被指「蒼白無力」。在本月中舉行的中歐視像峯會，德國總理默克爾向中國國家主席習近平表達對「港版國安法」深切關注。歐盟及成員國要求聆聽香港的民主聲音，維護港人權利及自治權。

德新社／《蘋果》資料室

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