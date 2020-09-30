美國大選｜辯論前拜登夫婦公開報稅表 去年交近30萬美元稅

美國總統特朗普日前「被公開」稅務紀錄後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），在首場電視辯論舉行前主動公開最新報稅表，呼籲特朗普也照做。

拜登與夫人吉爾（Jill）去年共繳差不多30萬美元（234萬港元）聯邦稅款，包括28.8萬（約225萬港元）美元個人入息稅。拜登填報的須課稅入息為944,737美元（約737萬港元）。

拜登之前已公開過去20年的報稅表，以及任參議員和副總統時所需的聯邦財務報表。他的競選拍檔賀錦麗（Kamala Harris）及丈夫任德龍（Douglas Emhoff）周二亦公開去年的報稅表。夫婦倆申報的須課稅入息為302萬美元（2,356萬港元），繳付105萬美元（819萬港元）個人入息稅及119萬美元（928萬港元）聯邦稅。

特朗普日前被《紐約時報》揭露2016和17年都只交了750美元（5,850港元）聯邦入息稅，比一般公務員還少，之前15年內更有10年更是「免稅」一族。特朗普指報道是「假新聞」。

美聯社／路透社

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