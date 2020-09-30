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武漢肺炎｜紐約猶太社區「無罩」集會 疫情嚴重反彈

29分鐘前
紐約巿猶太社區居民拒戴口罩問題嚴重，經常有網友圖文並茂投訴。
(Twitter / steveking4life1)

（北美通訊）紐約巿疫情反彈，單日每十萬人確診率高見3.25%。巿長白思豪周二警告，個別高危社區情況若不見改善，將推出「封區令」。本周一是猶太教贖罪日（Yom Kippur），當地布魯克林兩大猶太社區威廉斯堡（Williamsburg）和自治公園（Borough Park），均有群眾集會。有記者採訪時遭不戴口罩的猶太人包圍，在警方協助下才可以離開。

威廉斯堡周一近200名傳統猶太人，在猶太教堂外舉行集會。《紐約郵報》記者現場所見，絕大部分人沒有戴口罩，有警車曾駛過教堂，但沒有警員下車執行「口罩令」或驅散人群；現場也有反恐警員駐守，他們表示，對人們不戴口罩群聚的情況表示關注，但防疫不在其職責內，所以沒有行動。

集會中一名母親向記者表示，他們「九成九人已受感染」，醫生已處方羥氯喹（hydroxychloroquine），所以他們不戴口罩也沒有關係。紐約巿政府周日表示，雖然威廉斯堡每日確診率僅1.78%，但疫情反彈速度相當高，正密切注意區內情況。

自治公園是布魯克林內另一個傳統猶太人社區，當地疫情更誇張，單日確診率高見17%，兩周平均確診率亦有4.63%，與紐約巿整體1.93%確診率相比，高逾一倍。疫情無阻居民周一舉行宗教集會，到處都有50人以上的戶外集會，他們不戴口罩，也沒有保持6呎社交距離。

《紐約郵報》記者嘗試拍攝現場照片和影片時，遭多名不戴口罩的猶太男子追趕，記者其後逃進私家車內，但遭150名猶太年輕人包圍，拍打車身，更被隔着車窗吐口水。記者無法駕駛車輛，於是報警求助。兩名警員到場後，用揚聲器驅趕民眾，記者最終得以離開。

白思豪周二在記者會表示，紐約巿146個郵政編號地區當中，9個地區疫情嚴重反彈，包括布魯克林自治公園、賓臣墟（Bensonhurst）、羊頭灣（Sheepshead Bay）等，它們過去兩周確診人數，已佔紐約巿整體25%，把紐約巿單日確診率推高到3.25%。

白思豪強調，假如上述社區情況沒有改善，巿政府將在個別社區推出「封區令」，禁止區內非必要商店營業，禁止10人或以上聚會，並關閉私立學校等。當局會加強高危社區的外展服務，鼓勵居民接受確診檢測，在街上派口罩，提醒民眾若違反口罩令，將面臨罰款等。

另外，紐約巿公立學校周二重新開始面對面授課。目前，紐約巿過去7日平均確診率為1.38%，如超出3%，紐約巿公立學校將再次關閉校園，重新開始遙距學習。

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