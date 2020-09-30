港版國安法｜應港府要求 衞報︰fb google等公司或已透露香港用戶資料

英國《衞報》引述一名美國國務院高級官員指出，香港實施國安法後，Facebook、Google和微軟等科技巨企可能已秘密跟港府合作，將香港用戶資料交給當局，認為這些公司應招認他們儲存在香港的數據有多容易洩露。

廣受爭議的港區國安法下，香港當局可以威脅國家安全為由，要求公司交出敏感用戶資料。國安法6月底生效後，Facebook、Google和微軟等科技和社交網站公司表示他們將暫停向當局提供相關數據，並與社運人士和法律專家商討。不過，美國國務院一名高級官員質疑，當這些公司接到港府的法律要求後，是否有能力不從，以及他們是否有權透露接到當局要求的消息。

該名官員說：「有可能這些事已在發生，但因為香港當局採取了限制，他們（涉事公司）無法洩露消息。」官員說如果當局的要求被「繞入」中國法律體制，就等同落入「黑洞」，「公司會被中國當局告知，『如果你揭露我要求索取這些資料，就是犯法』」。

Facebook和Google並未回應評論此事。微軟拒絕評論上述國務院官員所言，但表示公司正檢視香港的新國安法，以理解它可能帶來的後果，而公司過往接到香港當局的要求通常為數不多，但目前因為正檢視新法，正暫停回應相關要求。

外號「滑鼠娘娘」、身在德國留學的鄺頌晴致力爭取香港民主，她表示如果她和其他社運同伴多年來使用Facebook和Google時，被收集到「高度敏感和私密」的數據交到北京手上，會造成「大麻煩」，「如果Google或其他科技公司遵從此國安法，就是間接幫助香港政府、中國政府壓迫或鎮壓公民社會」。

鄺頌晴說香港社運人士面臨個人資料被交給北京的威脅，令人聯想到2004年雅虎按中國當局要求，在記者師濤用雅虎賬號把中國如何限制六四事件周年報道的資料發送到美國一個人權論壇後，把識別師濤的資料交給中國一事，導致師濤被拘在獄中待了近10年，雅虎此舉被一名美國國會議員形容等同與納粹德軍勾結合作。雅虎也曾向中國當局洩露匿名上雅虎論壇發文的異見人士王小寧資料，導致他被監禁10年，2012年才獲釋，雅虎其後就洩露他資料公開道歉。

她跟其他社運人士並非呼籲科技公司放棄香港市場，而是說所有公司應該盡量減少他們收集或儲存的數據，使用點對點方式加密數據，讓公司本身也只能有限度接觸到用戶資料。

在華盛頓的異見人士曹雅學說，在香港新國安法下，科技公司應謹記2004年雅虎案的教訓，雅虎聲譽受損之餘，也要跟興訟的中國異見人士和解。過去跟現在最大分別是，中國和香港都不可能在法庭上承認他們從科技大公司取得了敏感資料，因此科技公司必須更加誠實。

不過，一名美國政府前官員說，科技公司為擴大中國生意而存在既得利益，依賴他們透露消息、或披露他們是否有被要求交出資料並不實際。

英國《衞報》

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