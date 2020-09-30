天下圍中｜安大略省議會取消升中國旗 議員︰加兩公民仍被中國非法囚禁

加拿大安大略省議會以武漢肺炎疫情為由，取消周三為慶祝中國國慶而舉行的升中國旗儀式。由於兩名加拿大公民仍被北京拘留，加拿大政府部門舉行升中國儀式被狠批不恰當。加拿大其他司法管轄區則採取不同方式應對中國國慶，例如不安排或主動取消相關活動。

安大略省議會原定在周三下午12時30分升起中國國旗，不過在傳媒報道升旗儀式後，省議會侍衞長戈登（Jackie Gordon）周二表示，由於武漢肺炎疫情，這次升旗活動和未來所有升旗活動都會取消，「鑑於新冠肺炎病例增加，公共衞生當局建議要比過往更警惕，安大略省議會決定取消所有升旗儀式，直至另行通知」。

戈登初時為慶祝中國國慶的儀式辯護，指升中國國旗不涉及政治考量，而是依多倫多華人團體聯合總會要求舉行。中國駐多倫多總領事韓濤原定會在該活動上發言。

保守黨負責外交政策的國會議員莊文浩周二較早時批評升中國旗的決定，「我不認為加拿大任何政府部門應該懸掛中國國旗，尤其在兩名加拿大公民仍在中國被非法囚禁之時。政府懸掛外國旗幟時，會傳遞某種特定訊息」。

加拿大其他司法管轄區則採取不同方式應對中國國慶，選擇不安排或主動取消相關活動。渥太華市長沃森（Jim Watson）特別要求不升旗，其發言人格拉韋爾（Mathieu Gravel）說：「沃森市長要求今年渥太華市政廳不升中國旗，以聲援被任意拘留在中國監獄的兩名加拿大人。」

近年有升中國旗的安大略省馬克姆市（Markham）表示，今年因為疫情而無意舉行升旗活動，「新冠肺炎疫情令市府大樓停止對公眾開放，只提供極有限的親身服務及預約。所有市活動都已暫停，包括升旗，申請人已獲通知」。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）已被中國關押660天，中國政府顯然藉此報復渥太華依美國的引渡要求拘捕華為財務總監孟晚舟。加拿大批評中國此舉是「任意拘留」，外交部國會秘書奧利芬（Robert Oliphant）形容二人被拘是「針對性綁架」。

加拿大《環球郵報》

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