印度輪姦案｜舌頭裂開脊骨骨折 19歲少女遭強暴虐待死亡惹起眾怒

印度第二大城市德里（Delhi）有數百名民眾上街，抗議一名賤民（Dalit）階層的19歲少女遭輪姦虐待最後傷重不治。有婦權組織認為，印度政府和刑事司法系統是時候加快應對，各類針對賤民階層婦女的性暴力問題。

抗議行動由賤民權益組織「比姆軍」（Bhim Army）發起，受害人周二早上在德里的醫院傷重不治後，大約300名成員聚集在醫院外，要求當局為受害人討回公道

案情指，受害人是北方邦城鎮哈特拉斯（Hathras）居民，本月14日除草期間遭到襲擊，疑犯用受害人的披肩將她拖入田野侵犯，並企圖勒死她。她被家人發現時全身赤裸、流血和不能動彈，舌頭裂開，脊骨骨折，在阿里格爾市（Aligargh）一家醫院搶救後，日前再轉送到德里的醫院救治，最終延至周二早上死亡。

當局其後逮捕了4名涉案男子，據報都是受害人的鄰居，在種姓制度之中屬於較高地位的階層，受害人則屬於最低的賤民階層。家人認為由於自身社會地位低微，警察要在案件獲傳媒廣泛報道後，才改變態度認真調查。哈特拉斯警方則否認女事主家人的說法。

印度賤民階層女性受性暴力襲擊的案件正在增加，特別是北方邦地區。自9月以來，北方邦還有另外三宗類似個案，女死者都屬於賤民階層，最年幼的受害人只有3歲，而涉案男疑犯則屬於較高階層。統計數據還顯示，印度每天至少有四名賤民婦女遭強姦。

婦權組織Equality Now南亞地區顧問斯里尼瓦森（Divya Srinivasan）認為，最新一宗賤民女性遭輪姦殘虐的案件，再一次反映性暴力與印度種姓制度之間的密切關係，而印度即使多次揭發這類個案，並且引起民間強烈憤慨，但當局始終沒有為基層民眾提供解決方案，稱印度政府及刑事司法系統是時候加快應對。

英國《衞報》

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