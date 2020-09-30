拒認籲美國人投票是介入政治 梅根親自回應：被誤解才惹反響

英國哈里王子和太太梅根早前曾呼籲美國選民應在11月大選日投票，在英國引起爭議，認為兩夫婦有違皇室一向保持政治中立的原則。梅根周二親自反擊指控，認為自己沒有做錯，只是被誤解。

梅根出席財經雜誌《財富》（Fortune）「最有權力女性網上峯會」（Most Powerful Women Summit）時，接受雜誌高級編輯麥吉特（Ellen McGirt）訪問，她指自己當時的言論被誤解，「如果你聽回我當時的說話，就知道是出於其他人的誤解才引起反響……根本不存在爭議，而且部份批評根本是無的放矢」。

她表示知道必定有人會不喜歡她，但她只會專注自己的生活，少理閒話，不過不會容忍網絡欺凌及散播錯誤資訊，一定會處理。哈里夫婦亦曾呼籲廣告商，抵制包括facebook在內等允許仇恨言論的社交平台。

哈里夫婦今年1月辭去皇室職務，與兒子搬到洛杉磯定居。出生於加州的梅根是美國公民，有望成為歷史上首位公開行使其投票權的皇室成員。她上月接受美國女性雜誌《瑪利嘉兒》訪問時稱，計劃在11月投票，「我知道能發聲的感覺，也知道無法發聲是甚麼感覺」。

上周兩夫婦在美國廣播公司的節目中，呼籲選民要在11月美國總統大選日投票。傳統上英國皇室採取嚴格的無黨派政策，以保持中立，哈里和梅根呼籲投票的影片在英國惹來非議，白金漢宮拒絕評論影片。

英國《每日鏡報》／《蘋果》資料室

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