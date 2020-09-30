曾想收回佐治獲贈的滅絕鯊魚齒化石 馬爾他挨轟認衰：無意再追討

7歲的英國佐治王子早前獲著名生物學家艾登堡爵士（Sir David Attenborough），送出他在50多年前在馬爾他撿到的一枚鯊魚齒化石，馬耳他一度有意想讓佐治歸還化石，挨轟後於周二改口稱無意再追回化石。

馬爾他文化部長赫雷拉（Jose Herrera）早前表示，有意收回佐治手中的鯊魚齒化石，惹來極大爭議。當地因揭發貪污案被炸死記者加利齊亞（Daphne Caruana Galizia）的兒子馬修（Matthew），批評政府不分輕重，「巨齒鯊牙齒化石在eBay上只賣40元，但貪污已令我們損失數十億歐元。我要求政府分好優先次序，請先做好重要的事」。

赫雷拉周二改口，其發言人稱「我們無意進一步追究此事」。馬爾他總理阿貝拉（Robert Abela）談及此事時說：「我們應該避免製造不必要的爭議。」

這枚鯊魚齒化石據指約有300萬年歷史，屬於已滅絕的鯊魚物種、學名為巨齒擬噬人鯊（Carcharocles megalodon）。這種鯊魚可達16米長，是大白鯊的三倍大。

94歲的艾登堡爵士在60年代跟家人到馬爾他島度假時，發現這枚齒化石，近日到肯辛頓宮為他的新紀錄片舉辦私人放映會時，將化石送給佐治。肯辛頓宮上周末公佈的相片可見，佐治拿着化石細看，顯得相當有興趣。

美聯社

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