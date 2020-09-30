美國大選｜沈旭暉︰拜登未被對手氣勢壓倒 桑普預測特朗普以「強人」姿態連任

美國總統特朗普與民主黨候選人拜登於美國時間周二晚舉行首場電視辯論，國際關係學者沈旭暉分析指，以總統候選人辯論的慣例而言，一般第三場才會討論外交，但「是次對中國的關注已經遠超從前」，在首場辯論中候選人都因為疫情及就業問題而提到中國。時事評論員桑普認為在「氣勢上特朗普較優勝」，因為他咄咄逼人，呼應美國強調「要做強人、力量」的文化，可吸引選民。另一位時事評論員袁彌昌則認為整體而言，兩位候選人有既定的支持者群，並不會輕易因為幾場辯論改變立場，兩方的選民自會選擇「聽自己候選人的言論」。

沈旭暉指出︰「外交通常不是美國選民最關心話題，這次對中國的關注已經遠超從前，但也是因為內政如疫情、就業等而起。」他相信，第三場辯論會有更多討論。另外，沈旭暉認為特朗普和拜登都互相批評對方對華不夠強硬，屬「選舉語言」，他們對華主要分歧為「是否拉攏現有國際多邊聯盟一致行動，與及貿易戰目前的方式是否有效」。對於特朗普多次打斷對方發言，沈旭暉認為特朗普希望打亂對方節奏，同時樹立強勢形象，符合其一貫作風，相對地「拜登能基本守住，沒有被氣勢壓倒」。沈旭暉指因為在特朗普的宣傳中，拜登被描述成「不堪一擊」，相信中間選民看來，「拜登的表現已比想像中好」。沈旭暉總結指︰「這場辯論相信不會影響根本選情，落後的特朗普更希望引出新選民，並不以民調勝負為依歸」。

桑普表示，從主持人劃定的6項主題而言，可見今次辯論集中討論內政，在疫情和經濟兩方面比較會談到和中國有關的議題上，兩位候選人的言論都比較是「老生常談」的內容。傳媒報道指出特朗普和拜登都有誇大事實的發言，桑普認為在辯論節目中難免有此情況，而相關的事實可以靠傳媒補充，惟辯論的主要的目的是「顯示魅力、力量」，特朗普多次打斷對方發言，已年過70歲的他沒有講稿，俐落地完成整場1.5小時的辯論，可見力量強勁；相反拜登多次有口齒不清、自我修正的情況，略為遜色，「文質彬彬會處劣勢」。

他認為美國文化中強調「做一個強人」，所以特朗普的表現很可能吸引選民，在過去一段時間，美國爆發疫情，兩位候選人對拉票活動的安排亦不同，「拜登神隱，而特朗普繼續造勢大會」，亦可見一斑。辯論最後半部更可見雙方激辯，拜登提到自己的大兒子曾英勇參戰，即被特朗普藉此攻擊，因為拜登的次子亨特（Hunter Biden）曾經吸毒及在烏克蘭的業務出現爭議等。桑普認為大家不禁會問︰「到底拜登與烏克蘭、中國、莫斯科有甚麼關係？」據指亨特曾投資被指監視穆斯林的中國智慧型手機公司，牽扯很多負面新聞，被問到此處，拜登只反駁「父、子是不同家庭」，但桑普批評︰「用常理來想，哪有父親會不理兒子的問題？萬一中共、俄羅斯或其他國家捉到他兒子的痛腳，拜登如何處理？這是拜登難以回答的問題。」因此桑普認為特朗普在氣勢上較優勝，甚至預測他終會成功勝選連任。

袁彌昌則認為，選民早已決定支持哪一位候選人，未來雖然還有幾場辯論，但效果有限，「兩邊的支持者都只是想聽自己候選人的言論，會否擊倒對方？能否做到吸引游離選民？這個效果成疑」。他認為拜登表現不錯，「很多人期望拜登會『死機』，但結果他沒有，而且語速也算快」，相反有調查亦反映觀眾認為兩位候選人用的語氣很負面，袁彌昌認為兩位都應反思未來是否要改變語氣辯論。

《蘋果》記者

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