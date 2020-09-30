黎智英周四twitter直播 即場同網民互動暢談

壹傳媒創辦人黎智英將於周四（10月1日）早上9時繼續在twitter開直播，與網民互動暢談香港前路與局勢。

上周的直播中，黎智英與嘉賓主持、《南華早報》前總編輯Mark Clifford和嘉賓美國費城外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）亞洲項目研究員善學（Thomas J. Shattuck）談論美中台關係。黎智英認為，隨着美國總統大選越來越近，美國或會進一步對台示好，無論大選結果如何，台灣的國際地位未來會繼續提升。

直播後段，黎智英回應警隊修改《警察通例》「傳媒代表」的定義，指出此反映香港已成為「警察國度」（police state），他認為警方修例後，傳媒亦會繼續報道，而且即使阻止學生記者、網媒記者採訪，也不能阻止巿民拍片。他批評警方破壞香港的新聞自由、言論自由，做法「愚蠢」。

黎智英將會在本港時間周四（10日1日）早上9時（美東時間周三晚上9時）再在twitter 做直播，Mark Clifford將繼續擔任嘉賓主持，是次還邀請到美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）學者歐斯林（Michael Auslin）。歐斯林是一位歷史學家，專門研究美國在亞洲的政策以及印太地區地緣政治，他的著作有《亞洲世紀的終結：戰爭，停滯，風險世界上最具活力的地區》（The End of the Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World’s Most Dynamic Region）。三位傾談之後，黎智英將會回答網民的留言提問，也會跟網民直接交流互動。

各位網友可以在按此在 Zoom 與黎智英交流討論，暢所欲言。

讀者除了可以前往《蘋果日報》的twitter 賬戶收看、留言，還可以按以下連結去果燃台、YouTube、Facebook看直播。

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