黎智英周四twitter直播 即場同網民互動暢談

壹傳媒創辦人黎智英將於周四(10月1日)早上9時繼續在twitter開直播,與網民互動暢談香港前路與局勢。

上周的直播中,黎智英與嘉賓主持、《南華早報》前總編輯Mark Clifford和嘉賓美國費城外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)亞洲項目研究員善學(Thomas J. Shattuck)談論美中台關係。黎智英認為,隨着美國總統大選越來越近,美國或會進一步對台示好,無論大選結果如何,台灣的國際地位未來會繼續提升。

直播後段,黎智英回應警隊修改《警察通例》「傳媒代表」的定義,指出此反映香港已成為「警察國度」(police state),他認為警方修例後,傳媒亦會繼續報道,而且即使阻止學生記者、網媒記者採訪,也不能阻止巿民拍片。他批評警方破壞香港的新聞自由、言論自由,做法「愚蠢」。

黎智英將會在本港時間周四(10日1日)早上9時(美東時間周三晚上9時)再在twitter 做直播,Mark Clifford將繼續擔任嘉賓主持,是次還邀請到美國史丹福大學胡佛研究所(Hoover Institution)學者歐斯林(Michael Auslin)。歐斯林是一位歷史學家,專門研究美國在亞洲的政策以及印太地區地緣政治,他的著作有《亞洲世紀的終結:戰爭,停滯,風險世界上最具活力的地區》(The End of the Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World’s Most Dynamic Region)。三位傾談之後,黎智英將會回答網民的留言提問,也會跟網民直接交流互動。

