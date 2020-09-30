總統辯論｜CNN分析：特朗普主導今場辯論 冀拜登以長期戰取勝

美國總統大選首場電視辯論，競逐連任的特朗普多次「疊聲」，打斷民主黨對手拜登的發言，企圖先發制人支配整場辯論，迫得拜登說「你可以住嘴嗎？」。不過連一向不喜歡特朗普的美國有線新聞網絡也承認，特朗普主導了今場辯論。

美國民調顯示，特朗普因處理疫情表現欠佳等，其支持度目前落後於拜登，因此他在首場辯論甫開始就咄咄逼人，頭30分鐘多次打斷拜登發言，唇槍舌劍的戰況相當激烈，又用言語侮辱他。拜登在一次發言提及「聰明」（smart）一字，特朗普立即說：「不要在我面前用聰明這個字，因為你身上沒甚麼是聰明。」後來，特朗普更直接質疑拜登的精神情況，直指他「糊塗得像塊石頭」（dumb as a rock）。

拜登後來在其他議題上嘗試反擊特朗普，例如批評特朗普推翻了前任總統奧巴馬的醫療改革，他說：「他沒有任何計劃，事實是這個人根本不知道他在說甚麼。」早前《紐約時報》披露，特朗普過去15年中有10年沒有繳交聯邦入息稅，拜登直斥：「你是有史以來最糟糕的美國總統。」但始終未能挽回聲勢。

美國有線新聞網絡的分析指，特朗普希望第一場辯論可以徹底壓倒拜登，因此不斷打斷拜登發言，用氣勢贏得更多支持，但拜登並不急於在首場辯論立即搶佔上風，而是希望打長期戰。

美國有線新聞網絡

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