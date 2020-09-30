蓬佩奧下周訪問日韓蒙古 鞏固區內盟友關係

美國國務院周二宣佈，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月4日至8日將會訪問日本、蒙古及南韓，在東京期間也會跟澳洲、印度及日本進行「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，Quad），外界預期蓬佩奧此行目標將主要集中在中國和北韓議題。

根據行程規劃，蓬佩奧將首先在日本停留兩天，6日轉往蒙古，7日和8日則會訪問南韓，距離美國總統大選只有大約一個月，也是蓬佩奧相隔一年多後再次踏足東亞地區，目前中美關係正處於低點，他此行主要是鞏固華府與地區盟友的關係。

國務院表示，蓬佩奧6日在東京會出席「四方安全對話」，是菅義偉9月中接任日本首相以來首次有華府高層官員到訪。位處中國與俄羅斯之間的蒙古，近年一直尋求與美國建立密切關係，蓬佩奧將會是2016年以來首位訪問蒙古的美國國務卿。

「四方安全對話」早於2007年、在日本時任首相安倍晉三大力推動下成立，旨在於遏制中國的經濟及軍事實力，但會議要到2017年才重啟，加深安全合作，並協調中國地區基礎設施融資的替代方案。

56歲的蓬佩奧去年4月接任國務卿以來，在國家安全、人權及武漢肺炎問題上，都對中國採取強硬立場，今年6月他曾經在夏威夷的美軍基地，與中共中央政治局委員楊潔篪進行閉門會談，但雙方討論進展甚微，中美關係也持續惡化。

路透社/法新社

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