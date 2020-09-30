美國大選●不斷更新｜首場電視辯論展開 特朗普指拜登「不可能對中國封關」 拜登反駁抗疫不力

美國總統特朗普與民主黨對手拜登在俄亥俄州克里夫蘭舉行首場電視辯論，由霍士新聞資深主播華萊士（Chris Wallace）主持，預料進行90分鐘。以下為最新進展：

●拜登炮轟特朗普在疫情下仍搞大型造勢集會，特朗普指因自己有號召力，「但你沒有」

●在國家醫療保障計劃上，華萊士在提問是亦遭特朗普多次打斷，他最後忍不住稱：「你是要與他（拜登）辯論，不是我，讓我問完這個問題」

●在應對疫情上，特朗普指拜登「不可能會對中國封關」，並轟他在過去豬流感時已顯示抗疫不力。拜登就指特朗普由始至終沒有好好計劃如何應對疫情

●辯論首個問題是有關最高法院大法官任命，特朗普多次打斷拜登發言，拜登曾叫他「可以住嘴嗎？這行徑太不像個總統了」

今場電視辯論的首個題目是最高法院大法官任命問題，特朗普指他提名的48歲保守派女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）是「出色人選」，並指因為共和黨贏得選舉，所以「有權利去選擇她」。拜登就反駁指應將大法官任命留待大選在11月有結果後才再處理，但同時表明不代表抗拒巴雷特，認為她「看來是個不錯的人」，但不同意她認為奧巴馬醫保違憲的看法。

在武漢肺炎疫情上，特朗普指拜登「不可能會對中國封關」，並以過去的豬流感及H1N1疫情為例轟對方抗疫不力。拜登就指特朗普由始至終沒有好好計劃如何應對疫情，指他是「眾所周知的說謊者」，只着重股票市場及經濟表現，並重提特朗普的「注射消毒劑」抗轟他在疫情下仍搞大型造勢集會疫驚人言論。

特朗普亦再提及美國研製的疫苗很快就會面世，對於有指疫苗被「政治化」，他說：「這是很政治的事。」他同時嘲弄拜登經常戴口罩露面。拜登反斥特朗普無視美國疾控中心的建議，並炮轟他在疫情下仍搞大型造勢集會，特朗普指是因為自己支持者太多，而且想聽他演說，「如果你有號召力，你也會做一樣的事，但你沒這號召力」。

辯論現場有約80名觀眾，主要是特朗普及拜登的家人、競選團隊成員、保安人員及記者等。因疫情關係，特朗普及拜登同意在辯論開始前不握手。

華萊士公佈了首場辯論的六大議題範疇，分別為特朗普與拜登往績、最高法院、武漢肺炎、經濟、美國城市的種族和暴力，以及選舉公正廉潔。

總統辯論委員會官網顯示，首場總統辯論會分六節進行，每節約15分鐘，「主持人在每節開始時會問一個問題，然後每名候選人有兩分鐘回答。之後候選人有機會回應彼此。主持人會在該節分配時間，讓候選人更深入討論議題」。

美聯社/路透社/美國有線新聞網絡

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